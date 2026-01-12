Live TV

Percheziţii în Dolj, Buzău şi Londra într-un caz de proxenetism. Tinere, inclusiv rude, erau trimise să se prostitueze în Anglia

politisti inarmati la perchezitii
Foto: Poliția Română
Un britanic şi trei români au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi români au fost plasaţi sub control judiciar, într-un caz de proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat ai cărui membri, români şi britanici, care trimiteau tinere, inclusiv rude şi concubine, în Marea Britanie să se prostitueze.

Săptămâna trecută, au fost făcute, simultan, percheziţii în judeţele Buzău şi Dolj, dar şi în Londra, la membrii grupării structurate pe pe mai multe paliere, aflate în strânsă conexiune. Cetăţenii britanici au asigurat transportul, supravegherea şi „protecţia” tinerelor pe teritoriul Angliei, informează News.ro.

Anchetatorii au pus sechestru asigurător pe nouă autoturisme, inclusiv de lux, şi pe mai multe imobile ale membrilor grupului.

DIICOT informează, luni, că în 8 ianuarie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Buzău, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, au pus în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară în judeţele Buzău şi Dolj, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi proxenetism.

Criminalitate organizată

Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit că, începând cu anul 2020, mai mulţi inculpaţi şi suspecţi, pe criterii de rudenie, au constituit, în judeţul Buzău, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior şi alţi membri, inclusiv doi cetăţeni britanici, în scopul obţinerii de importante beneficii financiare din exploatarea sexuală a unor tinere, precizează sursa citată.

Potrivit DIICOT, grupul infracţional organizat a fost structurat pe mai multe paliere, aflate în strânsă conexiune, iar sub coordonarea liderului, membrii au identificat şi recrutat tinere (inclusiv persoane cu care se aflau în legătură de rudenie sau concubinaj), pe care le-au transportat pe teritoriul Marii Britanii, unde le-au determinat să practice sau să continue practicarea prostituţiei sub directă supraveghere şi coordonarea grupării de criminalitate organizată.

În acest context, cetăţenii britanici, membri ai grupării de criminalitate organizată au asigurat transportul, supravegherea şi „protecţia” tinerelor pe teritoriul Angliei, în Londra şi zona adiacentă.

Sumele de bani provenite din activitatea infracţională au fost însuşite, aproape integral, de către gruparea de criminalitate organizată, menţionează DIICOT.

Pentru documentarea activităţii infracţionale, autorităţile române şi britanice au semnat, în octombrie 2023, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team). DIICOT – Biroul Teritorial Buzău şi-a atribuit competenţa jurisdicţională cu privire la efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii cetăţeni români, în timp ce Metropolitan Police Service şi-a atribuit competenţa jurisdicţională cu privire la cetăţenii britanici implicaţi în cauză.

Mașini de lux

În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriul României au fost găsite şi ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă. A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 9 autoturisme (inclusiv de lux) şi mai multe imobile aparţinând membrilor grupului infracţional organizat.

Simultan, autorităţile judiciare din Marea Britanie au pus în aplicare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în Londra.

În aceeaşi zi, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău au luat măsura reţinerii a trei inculpaţi şi cea a controlului judiciar faţă de alţi doi inculpaţi, iar în 9 ianuarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Buzău a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor reţinuţi.

Totodată, sunt continuate investigaţiile cu privire la alţi trei suspecţi, cetăţeni români, implicaţi în cauză.

De asemenea, autorităţile judiciare engleze au luat măsura arestării preventive a unui inculpat de cetăţenie britanică.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

 

Editor : Sebastian Eduard

