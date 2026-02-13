Live TV

Percheziții în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați

Adapost caini
Foto: Poliția română

Un adăpost de câini și mai multe locuințe au fost vizate în această dimineață de percheziții, în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați. Proprietarul și trei angajați sunt vizați de percheziții.

Poliţiştii efectuează, vineri, şase percheziţii domiciliare la persoane fizice şi două societăţi comerciale în cadrul dosarului penal deschis după suspendarea activităţii adăpostului privat de câini de la Suraia, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Dosarul penal în acest caz vizează uciderea cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu şi fals intelectual.

„În această dimineaţă, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, au pus în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Vrancea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de uciderea cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu şi fals intelectual”, au precizat reprezentanţii IPJ Vrancea.

Potrivit poliţiei, percheziţiile sunt efectuate la domiciliile a patru persoane fizice, precum şi la două puncte de lucru ale unei societăţi comerciale.

Miercuri, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi reprezentanţi ai Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea au descins la adăpostul de câini de la Suraia, după ce în mediul online au fost publicate imagini în care un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat.

DSVSA a dispus suspendarea activităţii, iar IPJ Vrancea a deschis dosar penal pentru schingiuirea animalelor.

Editor : Sebastian Eduard

