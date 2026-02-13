Percheziţii în Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar de viol și agresiune sexuală. Sunt vizaţi un cadru didactic şi doi foști elevi

Şase percheziţii au loc, vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş şi Satu Mare, într-un dosar privind infracţiunile de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată, fiind vizaţi un cadru didactic şi doi foşti elevi.

„În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pun în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Maramureş şi Satu Mare”, anunţă IPJ Maramureş, potrivit News.ro.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar în care au loc cercetări pentru infracţiunile de viol, viol în formă continuată, agresiune sexuală şi agresiune sexuală în formă continuată.

„Percheziţiile vizează documentarea activităţii infracţionale a trei persoane, una dintre acestea având calitatea de cadru didactic al unei unităţi de învăţământ, iar ceilalţi doi foşti elevi”, menţionează IPJ Maramureş.

Activităţile sunt desfăşurate cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, poliţiştilor Serviciului Criminalistic şi al celor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare.

Editor : Ș.R.