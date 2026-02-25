Live TV

Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni

Data actualizării: Data publicării:
politisti captura digi24
Foto: Captură Digi24

Poliţiştii din Buzău au făcut, miercuri, zece percheziţii într-un dosar penal care vizează suspiciuni de obţinere ilegală de fonduri, tentativă la înşelăciune şi fals în declaraţii, într-un dosar vizând decontarea cazării şi hranei pentru 180 de refugiaţi ucraineni, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.

Acţiunea a fost derulată de poliţiştii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, care au pus în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, precum şi o percheziţie la sediul profesional al unei instituţii publice, relatează News.ro.

Potrivit anchetatorilor, sunt vizate activităţile unor funcţionari din cadrul unei primării, dar şi mai mulţi localnici.

Surse apropiate anchetei precizează că ar fi vorba despre Primăria Calvini.

Conform Poliţiei, există bănuiala că, în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, persoanele vizate ar fi depus în mod fals mai multe înscrisuri prin care ar fi atestat cazarea şi hrănirea a peste 180 de refugiaţi din Ucraina. În baza acestor documente, ar fi fost solicitată, fără drept, decontarea serviciilor, în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei.

Suma de bani a fost însă blocată în conturi, iar plata a fost anulată, potrivit IPJ Buzău.

La acţiune au participat şi poliţişti de investigaţii criminale, de investigare a criminalităţii economice, poliţişti rutieri, de ordine şi siguranţă publică, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Buzău, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
3
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
4
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs. colectare a impozitelor de 98%. Toma: „Măcar îi faci de râs”
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc”
photo-collage.png (70)
Viscolul a făcut ravagii în Buzău: zeci de solarii distruse, pagube de până la 100.000 de euro. „Drumurile nu sunt accesibile”
politia masina noaptea 2
Chirii fictive la prețuri mici în București. Doi suspecți, acuzați că au păcălit mai multe persoane. Percheziții ale polițiștilor
copil sarac
Dosar de exploatare și cerșetorie în Capitală: părinți acuzați că își obligau copiii să aducă bani de pe stradă
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
Ultimele știri
Peste 2.500 de hectare de pădure din Covasna au revenit în proprietatea statului. Decizia instanței este definitivă
Marea Britanie suspendă acordul de restituire a insulelor Chagos către Mauritius
Alertă de inundații după valul de ninsori: Debitul Dunării a crescut alarmant, iar autoritățile locale au fost avertizate să ia măsuri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos...
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...