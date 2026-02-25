Percheziţii într-un dosar de obţinere ilegală de fonduri destinate costurilor de cazare şi hrană pentru refugiaţi ucraineni

Poliţiştii din Buzău au făcut, miercuri, zece percheziţii într-un dosar penal care vizează suspiciuni de obţinere ilegală de fonduri, tentativă la înşelăciune şi fals în declaraţii, într-un dosar vizând decontarea cazării şi hranei pentru 180 de refugiaţi ucraineni, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău.

Acţiunea a fost derulată de poliţiştii Serviciului de Ordine Publică din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, care au pus în executare zece mandate de percheziţie domiciliară, precum şi o percheziţie la sediul profesional al unei instituţii publice, relatează News.ro.

Potrivit anchetatorilor, sunt vizate activităţile unor funcţionari din cadrul unei primării, dar şi mai mulţi localnici.

Surse apropiate anchetei precizează că ar fi vorba despre Primăria Calvini.

Conform Poliţiei, există bănuiala că, în perioada noiembrie 2022 – ianuarie 2023, persoanele vizate ar fi depus în mod fals mai multe înscrisuri prin care ar fi atestat cazarea şi hrănirea a peste 180 de refugiaţi din Ucraina. În baza acestor documente, ar fi fost solicitată, fără drept, decontarea serviciilor, în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei.

Suma de bani a fost însă blocată în conturi, iar plata a fost anulată, potrivit IPJ Buzău.

La acţiune au participat şi poliţişti de investigaţii criminale, de investigare a criminalităţii economice, poliţişti rutieri, de ordine şi siguranţă publică, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Buzău, precum şi jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău.

