Lacul Bicaz s-a transformat într-o mare de resturi lemnoase după dezastrul de la Barajul Izvorul Muntelui Bicaz. Ministrul Mediului a trimis bărci în zonă, dar și angajați de la Apele Române, care să ajute la scoaterea deșeurilor din lac, scrie News.ro. Diana Buzoianu a spus la Digi24, că se va crea o bombă cu ceas, dacă resturile nu vor scoase la timp din apă.

Trei bărci de la Apele Române, alături de personalul avizat, merg sâmbătă la lacul Izvorul Muntelui Bicaz pentru a ajuta la planificarea imediată a acţiunilor de intervenţie în vederea scoaterii deşeurilor ajunse în apa lacului în urma inundaţiilor, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24.

Totodată, ministrul a mai subliniat că Hidroelectrica are responsabilităţile şi atribuţiile de intervenţie pentru a scoate deşeurile din zona respectivă, dar este de datoria tuturor autorităţilor care pot ajuta să contribuie pentru a evita un risc pentru populaţia din zonă.

„Sunt leșuri de animale, mobilă, deșeuri și bușteni, e o bombă cu ceas, dacă nu vor fi luate deșeurile la timp. Deși Hidroelectrica are atribuții pentru a le scoate din apă, noi am luat decizia de a ajuta cu toate măsurile, am cerut de urgență reprezentanților Apelor Române în a ajuta să fie scoase la timp toate deșeurile”, a spus ministrul Mediului la Digi24.

Din cauza deşeurilor din lac, vineri, a fost instituită starea de alertă.

Măsurile adoptate în regim de urgenţă includ: mobilizarea utilajelor grele pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor, operaţionalizarea rampelor de acces şi a platformelor provizorii pentru depozitarea temporară a materialelor extrase, intensificarea acţiunilor de monitorizare zilnică de către instituţiile de mediu şi sănătate publică, coordonarea permanentă între autorităţile locale, structurile judeţene şi cele naţionale implicate în intervenţie.

