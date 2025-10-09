Live TV

Pericol de avalanșe în Munții Făgăraș și Bucegi. Avertismentul transmis de meteorologi

beautiful sunset in the Fagaras Mountains, Romania
Informarea este valabilă începând de joi seara până luni seara. Sursa foto: Profimedia Images

Meteorologii avertizează că, în următoarele zile, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș și Bucegi există risc ridicat de avalanșe. Stratul de zăpadă depășește local acumulări de 80 de centimetri, iar temperaturile ușor pozitive pot duce la destabilizarea masei de zăpadă.

La altitudine mare, la peste 2.000 de metri în munţii Făgăraş şi Bucegi se pot forma în următoarele patru zile troiene izolate de peste 80 de centimetri şi se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii, anunţă meteorologii de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, în Buletinul nivometeorologic.

Potrivit sursei citate, în prezent cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi la o staţie montană din România este de 55 centimetri pe Vârful Omu (munţii Bucegi).

„În masivele Făgăraş şi Bucegi, la peste 2000 m, s-a depus în ultimele două zile un strat consistent de zăpadă proaspătă, în general de 10-20 cm şi izolat mai mult, peste zăpada acumulată în perioada premergătoare, umezită în mare parte, ce avea grosimi în general de 20-40 cm şi care prezenta pe alocuri o crustă de gheaţă la suprafaţă, peste care acest ultim strat poate aluneca, în special la supraîncărcări. Temperaturile diurne, uşor pozitive între 2000 m şi 2300 m, vor umezi uşor stratul în cursul zilei, ceea ce poate conduce la unele curgeri. În cursul nopţilor şi al dimineţilor, la suprafaţa stratului se vor forma unele cruste de gheaţă, care la altitudini de peste 2300 m vor persista şi în timpul amiezelor. Pe anumite văi se întâlnesc acumulări sau troiene de grosimi mai mari, ce depăşesc izolat 60-80 cm. În aceste condiţii se vor semnala unele curgeri şi avalanşe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, se precizează în Buletinul nivometeorologic.

Informarea este valabilă începând de joi seara până luni seara, la ora 21:00, la altitudini de peste 2.000 de metri, mai menţionează sursa citată.

Deja miercuri au avut loc avalanşe de mici dimensiuni, la peste 2000 de metri în Munţii Făgăraş, care „au traversat segmente ale unor poteci turistice”, potrivit informaţiilor publicate de Organizaţia Avalanşe în Carpaţi, pe pagina sa de Facebook.

