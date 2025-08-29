Live TV

Pericol de explozie într-un oraș din Ialomița. Muncitorii care făceau săpături au dat peste o pungă cu gaze

Data actualizării: Data publicării:
amara
Sursa: captură video

Este alertă în localitatea Amara, județul Ialomița, după ce muncitorii care executau săpături au dat peste o pungă cu gaze. Curentul electric a fost oprit în localitate, iar mai multe persoane sunt evacuate din zonă.

Potrivit presei locale, din cauza problemelor generate de presiunea scăzută a apei autoritățile locale au decis să foreze noi puțuri de apă. Vineri, în timpul acestor lucrări de forare, a fost descoperită o pungă de gaz. Din cauza presiunii foarte mari, gazul a țâșnit din adâncul pământului, generând pericol de explozie, scrie Independent Online.

Oamenii care locuiesc în zonă sunt evacuați, iar la fața locului intervin forțe ale ISU Ialomița.

„S-a constituit Garda Operativă și se va da emite un mesaj RO-Alert!”, au spus oficialii ISU.

Știre în curs de actualizare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

