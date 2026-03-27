Pericol de inundații. Hidrologii au emis alerte cod portocaliu și cod galben pentru râuri din 16 județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare cod portocaliu de viituri, valabilă până sâmbătă la miezul nopţii pe râuri din judeţele Gorj şi Mehedinţi, respectiv un cod galben de inundaţii, ce vizează cursuri de apă de pe raza a 16 judeţe, până duminică la prânz.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, I.N.H.G.A. actualizează Atenţionarea Hidrologică emisă în cursul zilei de ieri”, anunţă, vineri, INHGA.

Astfel, vineri, de la ora 22:00, intră în vigoare codul portocaliu, care este valabil până în data de 28 martie, la miezul nopţii. Acesta va afecta râuri din judeţele Gorj şi Mehedinţi.

De asemmenea, este activ şi codul galben, în intervalul 27 martie, ora 12:00 – 29 martie, ora 12:00, care vizează judeţele: Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea şi Olt.

Acelaşi cod este valabil în intervalul 28 martie, ora 09:00 – 29 martie ora 12:00, unde sunt afectate sectoare de râuri din judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamţ şi Covasna.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, au transmis specialiştii.

Populaţia din zonele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă sau în zonele cu risc de inundaţii, să nu traverseze drumuri sau poduri acoperite de apă şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor şi a locuinţelor.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, până luni dimineaţă. La munte, se va depune strat nou de zăpadă, în unele zone acesta putând ajunge la 50 de centimetri.

