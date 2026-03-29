Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod portocaliu pe râuri din 4 județe și cod galben în alte 12. Zonele vizate HARTĂ

mașină care trece printr-o baltă
Foto: Profimedia Images

Hidrologii au instituit duminică, un cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Covasna, Harghita, Vrancea şi Bacău, și cod galben în 12 județe, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.

Astfel, în intervalul 29 martie, ora 18:00 - 30 martie, ora 12:00, este cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru - bazin amonte confluenţă cu râul Covasna (judeţele: Covasna şi Harghita), Putna - bazin amonte S.H. Colacu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna - pe sectorul aferent S.H. Mirceşti (judeţul Vrancea), Trotuş - bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget - amonte S.H. Vrânceni (judeţele: Harghita, Bacău şi Covasna), potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), citat de Agerpres. 

HartaAvertizareHidrologica-nr.-32-din-29.03.2026-2048x1448
Foto: INHGA

De asemenea, un cod galben vizează, în perioada 29 martie, ora 13:00 - 30 martie, ora 24:00 râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna, Siret - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş - amonte confluenţă cu râul Putna (judeţul Vrancea), Trotuş (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gura Humorului (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău).

Fenomenele vizate prin instituirea codurilor portocaliu şi galben sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

