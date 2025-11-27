Live TV

Pericol de inundații în 11 judeţe: hidrologii au emis cod galben de viituri. Sfaturi pentru oamenii din zonele vizate

Hidrologii au emis o atenţionare cod galben de viituri pentru râuri din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Sibiu, unde sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. Atenţionarea este în vigoare până vineri la prânz.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunţat că, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, a instituit codul galben de inundaţii de joi, de la ora 12.00, până vineri, la aceeaşi oră.

Atenţionarea vizează anumite sectoare de râuri din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău şi Sibiu, unde sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

„Atenţionarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Argeş, Dâmboviţa şi Prahova.

Populaţia din zonele vizate este rugată să manifeste prudenţă şi să respecte recomandările autorităţilor locale”, a transmis INHGA.

De asemenea, se recomandă evitarea traversării cursurilor de apă şi a zonelor inundabile, curăţarea şanţurilor şi rigolelor pentru a permite scurgerea apelor, precum şi luarea măsurilor preventive pentru protejarea locuinţelor şi a bunurilor.

