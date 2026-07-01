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Pericol de inundații pe râuri din 27 de județe: hidrologii au emis cod galben. Recomandări pentru populație

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Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis cod galben de inundații. Foto: Cornel Putan/Inquam Photos
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Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare cod galben, valabilă până joi, la ora 12.00, fiind vizate râuri din 27 de judeţe.

„În intervalul menţionat sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie”, anunţă, miercuri, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Atenţionarea vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bihor, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiş şi Vâlcea.

„Menţionăm că cele mai intense manifestări sunt aşteptate pe unele râuri mici din judeţele: Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeş şi Dâmboviţa, unde probabilitatea producerii viiturilor rapide şi a inundaţiilor locale este mai ridicată”, au precizat hidrologii.

Aceştia recomandă populaţiei să urmărească permanent informaţiile şi avertizările oficiale, să evite traversarea cursurilor de apă şi a zonelor inundabile, să nu desfăşoare activităţi în apropierea râurilor în timpul manifestării fenomenelor hidrologice şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundare.

Meteorologii au emis noi avertizări cod galben şi cod portocaliu şi anunţă că valul de căldură persistă, temperaturile încadrându-se frecvent între 31-34 de grade şi putând ajunge la 47 de grade în nordul Crişanei şi în nord-vestul Transilvaniei. De asemenea, în cea mai mare parte a ţării pot apărea furtuni.

Editor : C.S.

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