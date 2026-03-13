Alunecarea de teren din municipiul Slatina, județul Olt, rămâne activă și continuă să avanseze, după ce pământul a înaintat câțiva metri doar în ultimele zile. Șapte locuințe au fost deja evacuate, iar autoritățile avertizează că există riscul ca și alte case din zonă să fie afectate, motiv pentru care sunt analizate noi evacuări.

Situație de risc în municipiul Slatina, județul Olt, unde alunecarea de teren care a început săptămâna trecută continuă să avanseze. Pământul a înaintat aproape doi metri și se apropie periculos de stradă, motiv pentru care autoritățile au evacuat deja șapte locuințe din zonă.

Autoritățile locale și județene sunt în continuare în alertă, deoarece alunecarea de teren este încă activă. Potrivit datelor transmise de autorități, mai sunt aproximativ doi metri până când pământul ajunge în stradă.

În acest context, Comitetul pentru Situații de Urgență s-a reunit din nou, vineri dimineață, pentru a analiza evoluția situației. La fața locului se află echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și reprezentanți ai Prefecturii județului Olt, care evaluează pagubele și monitorizează zona afectată.

Până în prezent, șapte locuințe au fost afectate de alunecarea de teren, iar locatarii au fost evacuați preventiv. O parte dintre oameni s-au mutat temporar la rude, în timp ce alții au fost cazați în modulele puse la dispoziție de autorități.

Autoritățile avertizează că există riscul ca numărul caselor evacuate să crească în perioada următoare, deoarece alunecarea de teren s-a extins și în zona locuințelor aflate în apropierea celor deja afectate.

Pentru a identifica soluțiile tehnice necesare, Primăria Slatina a alocat fonduri pentru realizarea unei expertize de specialitate. Specialiștii urmează să stabilească dacă strada din zonă va trebui închisă sau dacă malul poate fi consolidat pentru a opri alunecarea de teren.

