Este pericol pe una dintre cele mai circulate șosele din România. Chiar lângă primăria din Comarnic, pe DN 1, un zid poate să cadă în orice moment pe carosabil. În mai multe locuri au apărut crăpături adânci, iar unele bucăți de piatră mai au puțin și se desprind din construcție.

Un zid de sprijin aflat pe marginea DN1, în orașul Comarnic, pe sensul de mers spre Brașov, stârnește îngrijorări din cauza stării avansate de degradare: construcția din piatră prezintă numeroase fisuri, iar în anumite zone s-a înclinat vizibil către carosabil.

Situația reprezintă un risc atât pentru șoferii care circulă pe DN1, una dintre cele mai circulate artere rutiere din țară, cât și pentru pietonii care folosesc trotuarul din apropiere. În unele porțiuni, degradarea zidului este evidentă, ceea ce ridică semne de întrebare privind stabilitatea acestuia.

Primarul orașului spune că problema este cunoscută de mai mult timp și că autoritățile locale au solicitat sprijinul Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere încă din anul 2022, pentru a interveni și a consolida structura, anunță Digi24.

Potrivit edilului, anul trecut Primăria Comarnic a emis autorizația necesară pentru executarea lucrărilor de consolidare, însă până în prezent acestea nu au început.

Întârzierea intervenției vine într-un context sensibil pentru zona Valea Prahovei, unde în ultimele luni s-au produs mai multe alunecări de teren. Două dintre acestea au avut loc chiar pe DN1.

