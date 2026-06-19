O cisternă încărcată cu aproximativ 31 de tone de benzină s-a răsturnat vineri pe DN 7, în zona localității Cotmeana, județul Argeș. Accidentul a dus la blocarea completă a traficului în ambele sensuri, după ce combustibilul s-a scurs pe carosabil, iar pompierii intervin pentru a elimina riscul unei explozii.

O autocisternă care transporta benzină s-a răsturnat parțial în afara carosabilului, pe Drumul Național 7, în județul Argeș, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Primele date arată că vehiculul transporta aproximativ 31 de tone de combustibil, iar în urma impactului au apărut pierderi de benzină prin capacele de umplere aflate în partea superioară a cisternei. Pentru limitarea pierderilor, salvatorii au solicitat recipiente speciale pentru colectarea combustibilului.

Șoferul autocisternei a reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Acesta era conștient și cooperant, însă prezenta multiple traumatisme, fiind preluat de paramedici și transportat la spital.

Pentru prevenirea unui incendiu sau a unei explozii, pompierii acționează cu spumogen asupra cisternei și au instituit un perimetru de siguranță în jurul zonei afectate.

În paralel, polițiștii au restricționat complet circulația pe ambele sensuri de mers, iar traficul este deviat până la finalizarea intervenției.

Potrivit autorităților, în apropierea locului accidentului nu se află locuințe, ceea ce reduce riscul pentru populație.

Editor : Ș.A.