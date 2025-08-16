Live TV

Pericol pe litoralul românesc: a fost arborat steagul roșu. Un turist a murit înecat la Jupiter

Data publicării:
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Iordachi

Este pericol pe litoralul românesc, unde a fost arborat steagul roșu din cauza valurilor puternice. În ciuda avertismentelor salvamarilor, turiștii se aventurează în mare. Un bărbat a murit înecat în stațiunea Jupiter. 

Pe litoralul românesc a fost arborat steagul roșu din cauza valurilor uriașe și a curenților puternici. 

Un turist de pe Plaja Delta, din stațiunea Jupiter, a intrat în stop cardio respirator și a fost declarat decedat, transmite ISU Constanța. Potrivit sursei citate, s-au intevenit în cazul mai multor persoane care se aflau în pericol de înec. 

Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor fin Eforie: „Trebuie să fim atenți la valuri, să nu avem probleme că s-au întâmplat atât de multe de-a lungul anilor. Am văzut că salvamarii încearcă din toate puterile să-i convingă pe oameni să fie atenți, să nu se avânte în larg. Sunt foarte mulți oameni inconștienți care nu conștientizează pericolul, după cum se vede. Sperăm să își dea seama cât de periculos e să te avânți în larg, să te tragă marea și să nu mai poți ieși”.

Stăm mai la mal, intrăm un pic, ne jucăm și după aceea venim la pătură, spune un bărbat care se afla la plajă.

Cu limita bunului simț pentru că este periculos, mai ales pentru copii. Sunt curenți foarte mari care te destabilizează, indiferent de cât știi tu să înoți, te fură și te bagă dedesubt., a mai spus și o femeie.

Marea este foarte agitată, însă, chiar și așa, sunt turiști care  nu țin cont de sfaturile salvamarilor.

Gelu Vătămănescu, șeful salvamarilor fin Eforie: „Am avut multe intervenții zilele trecute, numai aici la acest foișor au fost ieri slavate 9 persoane. Turiștii, după câte vedeți, nu prea ascultă, nu prea înțeleg că își riscă viața, că sunt în pericol. Întotdeauna sunt riscuri să se formeze gropi noi”. 

Datele specialiștilor indică 200 de mii de turiști pe litoral, weekendul acesta.

