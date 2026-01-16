Un incident grav a avut loc pe o pârtie din Poiana Brașov, unde un cablu al unei telecabine s-a lăsat până aproape de baza pârtiei, punând în pericol turiștii aflați la schi. Un bărbat în vârstă de 40 de ani s-a lovit de instalație, iar alți schiori au fost la un pas de accidentare.

Incidentul s-a produs pe una dintre pârtiile din Poiana Brașov, în apropierea Lacul Ruia. Potrivit informațiilor transmise de administratorul instalațiilor pe cablu, din cauza chiciurei și a zăpezii înghețate, unul dintre cablurile telecabinei s-a lăsat până la nivelul la care coborau schiorii.

O singură persoană a fost implicată direct în incident. Este vorba despre un bărbat de aproximativ 40 de ani, care se deplasa cu placa și care s-a lovit de cablu. Din fericire, acesta nu a fost rănit și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În Poiana Brașov se află în aceste zile sute de turiști. În partea superioară a masivului sunt deschise patru pârtii, unde stratul de zăpadă măsoară aproximativ 30 de centimetri. La baza muntelui sunt, de asemenea, deschise patru pârtii, cu un strat de zăpadă de aproximativ 50 de centimetri.

Administratorii pârtiilor avertizează însă că, pe unele trasee din zona superioară, există porțiuni cu gheață. Schiorii sunt sfătuiți să acorde o atenție sporită la coborâre și să adapteze viteza la condițiile de pe pârtie.

