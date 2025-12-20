Românii trebuie să acorde o atenție sporită la carnea consumată de sărbători. Luna decembrie vine cu reale pericole pentru cei care sacrifică porcul, dar uită sa testeze carnea înainte de a o consuma, atrage atenția Institutul Național de Sănătate Publică. Carnea de porc netestată poate provoca trichineloză, anunță Digi24.

Institutul Național de Sănătate Publică avertizează că trichineloza este o boală parazitară gravă, transmisă prin consumul de carne infestată și poate avea consecințe severe.

Trichineloza este cauzată de larve și se transmite prin carne crudă sau insuficient preparată termic.

În 2024, România a înregistrat 57 de cazuri, aproape dublu față de anul precedent. Specialiștii subliniază că doar prepararea cărnii la peste 77 de grade Celsius distruge larvele periculoase. Afumarea, sărarea sau uscarea nu sunt suficiente.

De asemenea, igiena riguroasă a ustensilelor și spălarea mâinilor sunt esențiale.

Simptomele pot apărea la una sau două zile după consumul cărnii contaminate și includ febră, dureri musculare, greață și edeme faciale. În forme grave pot apărea complicații cardiace și neurologice.

Institutul Național de Sănătate Publică recomandă testarea cărnii din gospodării, achiziționarea produselor doar din surse autorizate și respectarea normelor de depozitare și igienă.

Editor : C.A.