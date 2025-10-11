Poliția Română avertizează că bancnotele de tip „Prop Copy”, similare celor descoperite recent în Portul Constanța, au fost folosite în numeroase cazuri de înșelăciune la nivel național. În direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al IGPR, comisarul-șef Octavian Dan, a declarat că doar în acest an au fost deschise 227 de dosare penale pentru astfel de infracțiuni.

„Pericolul este unul real. Acest lucru este demonstrat de înregistrare: anul acesta, 227 de dosare penale pentru înșelăciuni cu bancnote false de tip Prop Copy, adică exact acest tip de bancnote care au fost indisponibilizate de colegii mei”, a precizat Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al IGPR, la Digi24.

El a subliniat că Banca Centrală Europeană a clasificat oficial aceste bancnote drept mijloace de contrafacere, iar polițiștii le-au ridicat tocmai pentru că pot fi confundate cu cele autentice.

„Aceste bancnote indisponibilizate au aceeași mărime cu bancnotele originale, deci nu cum s-a vehiculat sau au fost speculații că sunt bancnote de jucărie. La o primă vedere, ele au aceleași caracteristici cu bancnotele originale. Tocmai de aceea au fost și folosite la săvârșirea unor infracțiuni”, a explicat reprezentantul IGPR.

Captura de aproape un miliard de euro în bancnote contrafăcute, descoperită la începutul săptămânii în Portul Constanța Sud, s-a dovedit a fi formată în mare parte din bancnote inscripționate „Prop Copy”, utilizate teoretic ca recuzită pentru producții cinematografice. Poliția Română a explicat că, deși multe dintre bancnote poartă astfel de inscripții, ele pot fi folosite în scopuri ilegale, având o grafică aproape identică cu cea a celor autentice.

Octavian Dan a menționat că acțiunea Poliției Române face parte dintr-o operațiune internațională coordonată de Europol, vizând combaterea falsificării de monedă și a fraudelor economice la scară europeană.

„Acțiunea Poliției Române a fost parte dintr-o operațiune internațională coordonată de Europol. Scopul a fost prevenirea și stoparea acestui fenomen infracțional care produce pierderi reale în toată Europa, dar și în România. Această metodă lovește exact ca și alte înșelăciuni, cum este metoda accidentul”, a precizat el.

Referindu-se la cele 160 de colete descoperite în Portul Constanța, purtătorul de cuvânt al IGPR a exclus varianta ca acestea să fi fost destinate industriei cinematografice.

„Cu siguranță, nu pentru filme erau. Ancheta este declanșată și o desfășoară colegii mei sub supravegherea unui procuror. Toate elementele strânse pe parcursul anchetei vor fi folosite pentru aducerea în fața justiției a celor care s-au implicat în astfel de fapte”, a mai spus el.

Oficialul a precizat că ancheta a stabilit deja existența unor victime reale, în cazuri anterioare de înșelăciune comise cu acest tip de bancnote.

„Avem certitudinea că astfel de bancnote au fost folosite în alte cazuri și avem victime reale. Așa cum vă spuneam, peste 200 de dosare penale înregistrate doar anul acesta”, a menționat acesta.

Potrivit IGPR, țările de origine ale transporturilor de bancnote „Prop Copy” sunt, de regulă, China și Turcia, iar coletul descoperit în Portul Constanța urma să ajungă în zona Capitalei.

„Colegii mei au stopat acest transport, iar mai departe investigațiile continuă pentru a stabili exact traseul care urma să-l urmeze și toate persoanele care sunt implicate”, a declarat Octavian Dan.

