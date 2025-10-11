Live TV

Exclusiv Reacția Poliției Române după valul de ironii de pe net privind bancnotele false. „Pericolul e real”

Data actualizării: Data publicării:
bacnote false, prop copy
Foto. Poliția Română

Poliția Română avertizează că bancnotele de tip „Prop Copy”, similare celor descoperite recent în Portul Constanța, au fost folosite în numeroase cazuri de înșelăciune la nivel național. În direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al IGPR, comisarul-șef Octavian Dan, a declarat că doar în acest an au fost deschise 227 de dosare penale pentru astfel de infracțiuni.

„Pericolul este unul real. Acest lucru este demonstrat de înregistrare: anul acesta, 227 de dosare penale pentru înșelăciuni cu bancnote false de tip Prop Copy, adică exact acest tip de bancnote care au fost indisponibilizate de colegii mei”, a precizat Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al IGPR, la Digi24.

El a subliniat că Banca Centrală Europeană a clasificat oficial aceste bancnote drept mijloace de contrafacere, iar polițiștii le-au ridicat tocmai pentru că pot fi confundate cu cele autentice.

„Aceste bancnote indisponibilizate au aceeași mărime cu bancnotele originale, deci nu cum s-a vehiculat sau au fost speculații că sunt bancnote de jucărie. La o primă vedere, ele au aceleași caracteristici cu bancnotele originale. Tocmai de aceea au fost și folosite la săvârșirea unor infracțiuni”, a explicat reprezentantul IGPR.

Captura de aproape un miliard de euro în bancnote contrafăcute, descoperită la începutul săptămânii în Portul Constanța Sud, s-a dovedit a fi formată în mare parte din bancnote inscripționate „Prop Copy”, utilizate teoretic ca recuzită pentru producții cinematografice. Poliția Română a explicat că, deși multe dintre bancnote poartă astfel de inscripții, ele pot fi folosite în scopuri ilegale, având o grafică aproape identică cu cea a celor autentice.

Octavian Dan a menționat că acțiunea Poliției Române face parte dintr-o operațiune internațională coordonată de Europol, vizând combaterea falsificării de monedă și a fraudelor economice la scară europeană.

„Acțiunea Poliției Române a fost parte dintr-o operațiune internațională coordonată de Europol. Scopul a fost prevenirea și stoparea acestui fenomen infracțional care produce pierderi reale în toată Europa, dar și în România. Această metodă lovește exact ca și alte înșelăciuni, cum este metoda accidentul”, a precizat el.

Referindu-se la cele 160 de colete descoperite în Portul Constanța, purtătorul de cuvânt al IGPR a exclus varianta ca acestea să fi fost destinate industriei cinematografice.

„Cu siguranță, nu pentru filme erau. Ancheta este declanșată și o desfășoară colegii mei sub supravegherea unui procuror. Toate elementele strânse pe parcursul anchetei vor fi folosite pentru aducerea în fața justiției a celor care s-au implicat în astfel de fapte”, a mai spus el.

Oficialul a precizat că ancheta a stabilit deja existența unor victime reale, în cazuri anterioare de înșelăciune comise cu acest tip de bancnote.

„Avem certitudinea că astfel de bancnote au fost folosite în alte cazuri și avem victime reale. Așa cum vă spuneam, peste 200 de dosare penale înregistrate doar anul acesta”, a menționat acesta.

Potrivit IGPR, țările de origine ale transporturilor de bancnote „Prop Copy” sunt, de regulă, China și Turcia, iar coletul descoperit în Portul Constanța urma să ajungă în zona Capitalei.

„Colegii mei au stopat acest transport, iar mai departe investigațiile continuă pentru a stabili exact traseul care urma să-l urmeze și toate persoanele care sunt implicate”, a declarat Octavian Dan.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
bancnote false 100 euro prop copy
2
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
bogdan ivan
3
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
4
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Digi Sport
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ludovic orban si klaus iohannis
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban...
viktor orban
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a...
masini de politie florida sua
Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12...
Donald Trump și Volodimir Zelenski.
Zelenski l-a sunat pe Trump după atacurile masive ale Rusiei care au...
Ultimele știri
Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte
Un elev de 13 ani, arestat după ce a întrebat ChatGPT cum să-și omoare prietenul. Sistemul AI al școlii a alertat poliția
Noi alerte de vreme rea. Cod portocaliu de vânt puternic în patru județe din țară. Zonele afectate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote false 100 euro prop copy
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
bani falși
Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
politisti inarmati la perchezitii
Zeci de percheziții în nouă județe și în București, într-un dosar de fals informatic: o grupare falsifica acte oficiale
Mașină de poliție
Accident grav pe DN13 între trei mașini. O persoană a murit și o alta a fost rănită. Traficul e oprit între Brașov și Rupea
furt componente cfr marfa
Percheziții în București și în 3 județe într-un dosar de furt de componente de la CFR Marfă. Prejudiciul se ridică la 500.000 de euro
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Adevărul
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit...
Playtech
Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară, nu am plecat. Asta e soarta mea”
Pro FM
De ce este orb Andrea Bocelli. Cum citește partiturile
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu