Permis suspendat pentru aproape un an. Gestul inexplicabil al unui șofer din București, pedepsit aspru de polițiști

Un bărbat de 40 de ani, care circula cu maşina în Bucureşti, nu a oprit la semnalele poliţiştilor, a lovit patru maşini, a mers pe contrasens şi nu a acordat prioritate. A fost urmărit, a abandonat maşina şi a încercat să fugă pe jos, dar a fost prins. Gestul său este cu atât mai greu de explicat cu cât verificările şi testările nu au arătat nicio neregulă. Nu consumase alcool sau droguri, avea permisul în regulă şi nici în maşină nu s-au găsit obiecte sau substanţe suspecte.

„La data de 03.12.2025, în jurul orei 16:50, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe Calea Ferentari, în dreptul imobilului cu nr. 128, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, întrucât au observat că acesta se deplasa cu viteză. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea”, anunţă, joi, Brigada Rutieră a Capitalei.

Sursa citată a precizat că agenţii au urmărit maşina până pe strada Vigoniei Nr. 10, moment în care bărbatul a abandonat autovehiculul şi a încercat să fugă.

„La scurt timp însă acesta a fost interceptat de către poliţişti. Persoana aflată la volanul autoturismului a fost legitimată şi s-a constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ”, a mai transmis Brigada Rutieră.

În urma verificărilor efectuate asupra bărbatului şi maşinii nu au fost constatate nereguli.

„Precizăm faptul că pe durata urmăririi, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa participanţilor la trafic, a acroşat 4 autovehicule în zone diferite, evenimente din care au rezultat doar pagube materiale. Având în vedere abaterile săvârşite la regimul rutier, bărbatul a fost sancţionat cu amendă în valoare de 6.480 de lei şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 330 de zile pentru abaterile contravenţionale săvârşite în timpul urmăririi (circulaţie pe sensul opus, neoprire la semnalele poliţistilor şi neacordare prioritate auto in repetate rânduri)”, a mai transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Bărbatul a fost condus la sediul Biroului Accidente Uşoare, în vederea întocmirii documentelor de constatare. Proprietarii maşinilor avariate s-au prezentat la Biroul Accidente Uşoare pentru a declara evenimentele.

