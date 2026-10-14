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Persoanele cu mobilitate redusă scapă de tichet și de plata parcării la aeroporturile Otopeni și Băneasa. Cum funcționează noul sistem

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aeroportul otopeni
FOTO: Profimedia Images
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Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că a introdus accesul automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă şi Băneasa pentru persoanele cu mobilitate redusă, adică fără tichet şi fără plata parcării, prin simpla recunoaştere a numărului de înmatriculare al autovehiculelor, cu condiţia să existe o legitimaţie validă.

Pentru obţinerea accesului automatizat, persoanele eligibile sau reprezentanţii acestora trebuie să transmită către CNAB datele necesare înregistrării autovehiculelor.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a introdus un sistem de acces automatizat în parcările publice ale aeroporturilor Henri Coandă şi Băneasa pentru autovehiculele care transportă persoane cu mobilitate redusă (PMR), deţinătoare ale unei legitimaţii valide”, arată, miercuri, CNAB într-un comunicat de presă.
 
Noua facilitate simplifică accesul în parcări prin recunoaşterea automată a numărului de înmatriculare, eliminând necesitatea obţinerii unui tichet de parcare.
 
Sistemul utilizează tehnologia de recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare (LPR), conectată la o bază de date dedicată. La sosirea în parcare, numărul de înmatriculare este identificat automat, iar sistemul verifică valabilitatea înregistrării. Dacă datele sunt conforme, bariera se deschide automat, fără intervenţie suplimentară.

CNAB arată că pentru obţinerea accesului automatizat, persoanele eligibile sau reprezentanţii acestora trebuie să transmită la adresa parcare.pmr@cnab.ro datele necesare înregistrării: numele şi prenumele beneficiarului sau ale reprezentantului legal, datele cardului-legitimaţie PMR, numărul de înmatriculare al autovehiculului şi datele de contact.

Legitimaţia PMR, în original, trebuie afişată vizibil în partea din faţă a autovehiculului pe durata utilizării parcării. Orice modificare a numărului de înmatriculare sau prelungire a valabilităţii cardului trebuie comunicată Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti cu cel puţin 48 de ore înainte, pentru actualizarea datelor în sistem.

În cazul în care sistemul nu recunoaşte numărul de înmatriculare, utilizatorii pot apela interfonul de la barieră, iar personalul responsabil va efectua pe loc verificările necesare şi va autoriza imediat accesul.

„Prin implementarea acestui sistem, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti urmăreşte să reducă formalităţile şi să ofere persoanelor cu mobilitate redusă un acces predictibil, simplu şi rapid la infrastructura aeroportuară”, se arată în comunicat.

Editor : C.S.

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