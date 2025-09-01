Peste 1.100 de blocuri dintr-un sector al Capitalei rămân fără apă caldă cinci zile. Termoenergetica repară conducte vechi de 40 de ani

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) SA a anunţat luni că în următoarele zile se vor face lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în Sectorul 4 din Capitală. Din această cauză, peste 1.100 de blocuri şi trei agenţi economici din acest sector nu vor avea apă caldă. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări.

Lucrările de reparaţie vor fi făcute pe o conductă cu diametrul de un metru din reţeaua termică primară, în zona intersecţiei străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei, și impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 51 puncte termice (882 blocuri şi un agent economic) şi 19 module, din 1 septembrie, ora 09:00 şi până în 5 septembrie, ora 23:00, potrivit unui comunicat de presă remis luni de Termoenergetica, preluat de News.ro.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

O altă lucrare va fi făcută tot în reţeaua termică primară, la o conductă cu diametrul de jumătate de metru, în zona străzilor V.V. Stanciu, C. R. Motru şi Calea Văcăreşti, din acelaşi sector. Lucrările de reparaţie a conductelor impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către şase puncte termice (129 blocuri) şi doi agenţi economici, în aceeaşi perioadă. Conform sursei citate, anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

De asemenea, vor fi făcute lucrări şi la racordul primar al punctului termic „6 Zona II” - conductă Dn 250mm, în zona străzii Târnava Mică, ceea ce impune sistarea agentului termic către un punct termic (trei blocuri), între 1 şi 5 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare, precizează Termoenergetica.

Pe conducta cu diametrul de jumătate de metru, în zona străzii Sg. Niţu Vasile, din Sectorul 4, se vor face lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (95 blocuri) În acelaşi interval.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

Termoenergetica reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor, precizează sursa citată.

