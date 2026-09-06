Peste zece autocare cu turişti au venit, în acest weekend, la Festivalul Borşului Lipovenesc de la Jurilovca, în judeţul Tulcea, deşi evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul localităţii, Eugen Ion, a afirmat că vinovate de această situaţie sunt unele agenţii de turism care au promovat pe reţelele sociale excursii la acest eveniment, dar şi inteligenţa artificială, care a susţinut eronat că festivalul are loc în acest weekend.

Primarul Eugen Ion a declarat pe pagina sa de Facebook că situaţia din acest weekend de la Jurilovca dovedeşte că nu sunt necesare tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliţi şi induşi în eroare.

El a precizat că Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca nu a fost organizat în acest an.

„Sunteţi obişnuiţi cu faptul că noi comunicăm permanent şi în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunţat oficial. Aşadar, NU am anunţat festivalul, deci NU se ţine. Şi totuşi, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineţii, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turişti, dar şi nenumăraţi turişti cu autoturisme personale. Si acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toţi veneau la…. Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca”, a scris primarul Eugen Ion pe Facebook.

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El a adăugat că regretă faptul că oameni veniţi din toată ţara în Jurilovca au fost dezamăgiţi când au aflat că festivalul nu mai are loc.

Eugen Ion a explicat cum a fost posibil ca oamenii să ajungă la un eveniment care nu are loc.

„Încă de la începutul verii, au apărut pe reţelele de socializare diverse afişe ale unor agenţii de turism care promovau excursii la Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca, anunţând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie. Niciuna dintre aceste agenţii nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi ştim că festivalul este un punct major de atracţie pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turişti aici. E o înşelătorie”, a transmis primarul din Jurilovca.

El a adăugat că şi-a mobilizat echipa şi a sunat la respectivele agenţii de turism, rugându-le să renunţe la promovarea unui eveniment fals.

„Au fost agenţii care şi-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, au fost altele care nu şi-au cerut scuze, dar au renunţat la excursii, au fost şi altele care au pretins că ştiu mai bine decât noi, organizatorii – respectiv că festivalul are loc pentru că aşa scrie «pe internet». Cu siguranţă au fost şi unii astfel de organizatori de excursii care au scăpat vigilenţei noastre şi au listat aceste oferte. False”, a mai afirmat primarul din Jurilova.

AI: „Sistemul meu a fost indus în eroare”

Eugen Ion a menţionat că peste 10 autocare au ajuns în Jurilovca şi au adus turişti care au crezut că vor participa la festival. Cu toate acestea, el a menţionat că independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit şi foarte mulţi turişti cu maşinile personale, tot pentru festival. Aceştia au indicat ca sursă de informare inteligenţa artificială.

„Ne-am întrebat şi i-am întrebat, pe mulţi dintre ei, de unde au avut această informaţie falsă. Dincolo de «am văzut pe reţelele de socializare», s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligenta artificială – o interogare către Chat GPT – dacă se ţine festivalul. Şi au primit un răspuns GREŞIT. Am testat noi înşine acest aspect. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat Chat GPT dacă anul acesta Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca are loc şi am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfăşoară în acest weekend, 4-5 septembrie!”, a mai afirmat primarul Eugen Ion.

El spune că a întrebat sistemul AI cum a fost posibil, iar inteligența artificială a răsopuns că a fost indusă în eroare de informațiile găsite pe internet.

„Sistemul meu a fost indus în eroare de tacticile de marketing ale unor agenții de turism. Multe platforme creează pagini automate de evenimente (de tipul „Circuit Festivalul Borșului Jurilovca 2026”) doar ca să atragă clienți sau să vândă excursii în Deltă în primul weekend din septembrie, chiar dacă festivalul propriu-zis nu mai există. Eu am procesat aceste pagini comerciale ca pe o confirmare a festivalului, ignorând faptul că lipsea cel mai important lucru: anunțul oficial al Primăriei Jurilovca”, este răspunsul primit de primar din partea AI.

Editor : B.P.