Peste 200.000 de români, cei mai mulţi din ţări grav afectate de Covid-19, s-au întors în țară

Peste 200.000 de români s-au întors în țară, de la izbucnirea crizei Covid-19, iar mulți dintre aceștia au venit din țări grav afectate de coronavirus. Numărul mic de cazuri înregistrate, chiar și așa, la noi în țară se datorează faptului că România a luat măsuri din timp, a spus premierul Ludovic Orban.

„Pe 25 sau 26 februarie, în România era un caz, în Spania erau două cazuri, în Franţa erau câteva cazuri. Uitaţi-vă la numărul de cazuri din România, un pic peste o mie. Dacă luăm în calcul şi vindecaţii, avem sub 1.000 de pacienţi bolnavi de Covid-19, în timp ce în celelalte ţări numărul de persoane infectate este de ordinul zecilor de mii. România, încă din primul moment, a luat măsuri extrem de serioase. După Anul Nou chinezesc, în care au venit în România mii de cetăţeni din China, nu a existat nicio îmbolnăvire”, a spus Orban într-o conferință de presă la Ministerul Sănătății.

„De asemenea, România a mai avut o specificitate care nu a existat în alte ţări europene. În România s-au întors peste 200.000 de români, cei mai mulţi din ţări grav afectate de epidemie. Dacă nu am fi luat măsuri severe de carantinare, fie de carantină instituţionalizată, fie de izolare la domiciliu, răspândirea ar fi fost foarte mare în România", a spus Orban.

„Noi am introdus obligarea derulării anchetelor epidemiologice rapide în jurul fiecărui caz diagnosticat, măsură care a limitat răspândirea virusului, am luat aproape toate măsurile înaintea altor ţări care erau mai afectate de epidemia de coronavirus”, a adăugat el, făcând referire la închiderea școlilor și protejarea persoanelor în vârstă.

„Suntem la un număr de decese relativ mic, sunt sub nivelul de mortalitate din alte ţări. De regulă, cei care au decedat au şi alte afecţiuni, lucru care s-a manifestat şi la alte ţări. Capacitatea de diagnosticare a fost limitată. România nu a fost pregătită. Noi am pornit de la un Real Timp PCR, am extins încetul cu încetul. Cred că la începutul săptămânii viitoare vom avea capacitatea să creştem numărul de teste la 2.000”, a mai spus premierul.

