Peste 230.000 de litri de apă distribuiți duminică în Prahova și Dâmbovița. IGSU: Nu consumați apa de la robinet

Pompierii militari din Prahova și Dâmbovița au distribuit duminică peste 230.000 de litri de apă potabilă și menajeră locuitorilor afectați de problemele apărute după golirea barajului Paltinu. Deși furnizarea apei a fost reluată în rețea, IGSU avertizează populația să nu consume apa de la robinet și să nu o folosească la gătit sau pentru igienă până la finalizarea analizelor DSP.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă anunţă că, duminică, până la ora 19.00, au fost distribuiţi peste 230.000 de litri de apă potabilă şi menajeră pentru populaţia din cele 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa afectate de situaţia de la barajul Paltinu.

„În contextul întreruperilor în alimentarea cu apă, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv structurile judeţene pentru situaţii de urgenţă au continuat acţiunile de sprijin destinate populaţiei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, în coordonare cu autorităţile locale. Astăzi, 7 decembrie, până în jurul orei 19:00, pompierii militari din cadrul ISU Prahova şi ISU Dâmboviţa, au desfăşurat zeci de misiuni în cadrul cărora au fost distribuiţi peste 230.000 litri de apă potabilă şi menajeră”, a transmis, duminică seară, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă .

Sursa citată a precizat că, în judeţul Prahova, s-au distribut:

47.200 litri de apă menajeră;

143.456 litri de apă potabilă;

3.456 litri litri de apă potabilă îmbuteliată.

„Chiar dacă furnizarea apei s-a reluat, populaţia trebuie să respecte indicaţiile autorităţilor prahovene şi să nu consume apă de la robinet. De asemenea, aceasta nu trebuie sa fie folosită pentru gătit sau pentru igiena personală”, au avertizat oficialii instituţiei.

De asemenea, aceştia au precizat că, în judeţul Dâmboviţa - municipiul Moreni, s-au distribuit:

1.000 litri de apă menajeră;

31.000 litri de apă potabilă;

- 5.600 litri de apă potabilă îmbuteliată.

Apa menajeră şi apa potabilă au fost distribuite în funcţie de solicitările transmise de autorităţile locale.

„Reamintim că aceste acţiuni sunt derulate în baza Hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă din 30 noiembrie şi 2 decembrie 2025, prin care a fost aprobată scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de apă potabilă, pentru acordarea de ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor afectate. Suntem alături de populaţie, monitorizăm evoluţia situaţiei şi rămânem pregătiţi să acţionăm ori de câte ori este necesar”, a mai transmis IGSU.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman.

Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va anunţa că sistemul este optimizat.

