Peste 40 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Mediaș în care a izbucnit un incendiu

Aproximativ 45 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri dintr-un bloc din municipiul Mediaş în care a izbucnit un incendiu, iar cinci sunt evaluate medical, având atacuri de panică, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.

ACTUALIZARE 22:35 - Pompierii anunţă că incendiul a fost lichidat.

„A ars în totalitate o cameră din apartament, inclusiv bunurile din interior, iar restul apartamentului a fost afectat de fum. Totodată, casa scării din întregul imobil a fost afectată de fum”, a transmis ISU Sibiu.

Proprietarul apartamentului un bărbat de 54 de ani a suferit o uşoară intoxicaţie cu fum, a primit îngrijiri medicale la faţa locului şi a fost transportat la CPU Mediaş.

O femeie, în vârstă de 32 de ani şi o minoră în vârstă de 11 ani, ambele locatare din bloc, au suferit intoxicaţii cu fum şi au fost transportate la CPU Mediaş.

Celalalte două persoane monitorizate au suferit atacuri de panică şi au refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este focul deschis în spaţii închise provenit de la o lumânare.

Știrea inițială:

Incendiul, izbucnit într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc cu cinci etaje de pe strada 1 Decembrie, a fost localizat, însă întregul imobil este inundat cu fum.

„Incendiul este localizat. Întregul bloc este inundat cu fum, se lucrează pentru stingerea incendiului şi pentru ventilarea spaţiilor”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat, iar alte 15 au fost evacuate de pompieri. Cinci persoane sunt evaluate de echipajele medicale, deoarece au atacuri de panică.

La intervenţie au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

Misiunea este în desfăşurare.

Editor : Liviu Cojan