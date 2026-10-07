Peste 44.000 de tone de hrană, salvate de la risipă în România prin Băncile pentru Alimente

Reţeaua Băncilor pentru Alimente din România a salvat de la risipă peste 44.000 de tone de hrană, care s-au transformat în mai mult de 96 de milioane de porţii distribuite persoanelor vulnerabile, potrivit datelor transmise de Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR).

Reţeaua naţională, formată din nouă Bănci Regionale, colaborează cu 910 asociaţii şi fundaţii, prin intermediul cărora alimentele ajung la aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile. În total, Băncile pentru Alimente au colectat peste 49.000 de tone de produse, inclusiv alimente donate prin Colecta Naţională de Alimente şi produse non-food.

În această toamnă se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea Băncii pentru Alimente Bucureşti, prima organizaţie de acest tip din România. Potrivit FBAR, sprijinul oferit prin reţea a contribuit la reducerea costurilor pentru cantine sociale, centre de zi şi alte servicii sociale, ceea ce a permis unor organizaţii să direcţioneze resursele economisite către extinderea serviciilor pentru persoanele vulnerabile.

În unele comunităţi, alimentele salvate de la risipă asigură mese pentru copii din familii defavorizate, persoane fără adăpost, vârstnici sau familii care însoţesc copii internaţi în spitale. Organizaţiile partenere din mai multe regiuni au semnalat, de asemenea, că economiile realizate prin primirea alimentelor le-au permis să menţină sau să extindă serviciile sociale.

„Misiunea începută acum 10 ani la Bucureşti a fost întotdeauna despre oameni. Când citim aceste mărturii adunate de la asociaţiile partenere din aria tuturor celor nouă Bănci Regionale, înţelegem că reţeaua noastră este o inimă ce bate la nivelul întregii ţări. ONG-urile partenere sunt eroii tăcuţi care duc munca noastră mai departe. Le mulţumim pentru încredere şi le promitem că vom continua cu aceeaşi determinare, asigurându-ne că nicio resursă bună nu se pierde şi niciun om nu este lăsat în urmă”, a declarat Romuald Bulai, preşedintele Federaţiei Băncilor pentru Alimente din România, într-un comunicat.

Din cele peste 49.000 de tone de produse colectate până la sfârşitul lunii iunie, peste 44.000 de tone au fost alimente salvate de la risipă, peste 4.000 de tone au provenit din Colecta Naţională de Alimente, iar peste 1.800 de tone au fost produse non-food.

Reţeaua Băncilor pentru Alimente este formată din organizaţii regionale din Bucureşti, Cluj, Roman, Braşov, Oradea, Timişoara, Constanţa, Craiova şi Galaţi.

Editor : M.I.