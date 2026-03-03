Live TV

Peste 7 milioane de români primesc beneficii sociale mai devreme în această lună. Când încep plățile

Plăți pentru persoanele cu dizabilități și alte beneficii

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) anunță că plățile pentru beneficiile sociale aferente drepturilor din luna februarie vor fi efectuate în avans, începând cu 6 martie, pentru peste 7 milioane de beneficiari din întreaga țară - copii, părinți și persoane cu dizabilități.

Astfel, vor fi virate  în conturile bancare ale beneficiarilor pe 6 martie, vineri, și vor include:

  • Alocația de stat pentru copii – peste 3,5 milioane de beneficiari;
  • Indemnizația pentru creșterea copilului – aproximativ 147.000 de părinți sau reprezentanți legali;
  • Stimulentele de inserție – pentru peste 73.000 de părinți care se întorc la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.

Pentru cei care au ales plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe începând cu 10 martie 2026, prin intermediul oficiilor poștale.

Plăți pentru persoanele cu dizabilități și alte beneficii

Drepturile pentru aproximativ 900.000 de persoane cu dizabilități vor fi plătite mai devreme, în conturile bancare, începând cu 13 martie.

Alte beneficii, precum alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și venitul minim de incluziune, vor fi virate prin agențiile teritoriale începând cu 20 martie.

În prezent, aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială, iar volumul total al plăților se ridică la aproape 2,8 miliarde de lei, asigurând un sprijin important pentru familiile vulnerabile și copiii din întreaga țară.

Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
