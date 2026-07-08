Peste 730 de milioane de dolari investiți: fabrica Philip Morris România din Otopeni, un pariu strategic pentru România

Unul dintre cele mai moderne centre de producție din lume pentru produsele alternative fără fum se află în Otopeni. În ultimii 10 ani, odată cu decizia Philip Morris International (PMI) de a transforma unitatea din Otopeni într-o fabrică dedicată produselor fără fum, aici au fost produse volume semnificative de consumabile pentru tutun încălzit, exportate astăzi către zeci de piețe de pe tot globul.

Peste 730 de milioane de dolari au fost investiți în retehnologizarea fabricii Philip Morris România, în extinderea capacității de producție și formarea angajaților. Este un exemplu concret al modului în care România poate juca un rol strategic în reindustrializarea Europei.



„Phillip Morris International consideră această fabrică una dintre cele mai importante fabrici din grup, dovada a fost și transformarea prin care am trecut de la o fabrică de produse convenționale către produsele fără fum. Fabrica Philip Morris din România, în acest moment, exportă peste 90% din volumul produs. Acest volum merge către cinci continente, peste 50 de piețe. Exemplu pentru astfel de piețe aș putea da Japonia, una dintre piețele cele mai pretențioase din punct de vedere al consumatorilor, piețe ca Austria sau Canada, plus alte multe piețe din Uniunea Europeană.” a relatat Raluca Ghineraru, Manager OPEN+, Philip Morris România.

Standarde de producție „made in Romania”, adoptate în lume

Reconversia nu a fost doar de natură tehnică. Fabrica din Otopeni și-a reconfigurat complet amprenta de mediu și standardele de calitate. În 2025, a obținut certificarea Zero Waste nivel GOLD, acordată de TÜV SÜD — ceea ce înseamnă o performanță pozitivă de peste 95% în prevenirea, reciclarea și compostarea deșeurilor, fără niciun kilogram trimis la groapa de gunoi. Tot în 2025 fabrica și-a reînnoit certificarea Alliance for Water Stewardship, pentru gestionarea responsabilă a apei.

Din poziția de Manager OPEN+, Raluca a descris modul în care investițiile companiei în fabrica de la Otopeni au îmbunătățit procesul de producție: „Odată cu transformarea fabricii noastre către produse fără fum, o parte din investiții s-au adresat reducerii amprentei noastre asupra mediului. Au avut loc investiții pentru, așa cum ați văzut, instalarea panourilor fotovoltaice și reducerea amprentei de carbon. Am avut investiții în două stații de epurare ape uzate și am obținut mai multe certificări privind cum anume segregăm deșeurile noastre zero waste la nivel Gold eliberat de TÜV sau cel legat de consumul sustenabil de apă Aliance Water Stewardship, iar pe altă parte avem mai multe soluții dezvoltate pentru a reduce consumul pe care îl avem noi de utilități. Folosim în acest moment o soluție pe bază de inteligență artificială ce purifică aerul, soluție care a fost adoptată și de către alte fabrici, iar o altă soluție este pentru a reduce consumul de aer comprimat.”

PMI a investit la nivel global, din 2008, peste 16 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare, iar aproximativ 99,7% din acest buget este direcționat exclusiv către produsele fără fum. Obiectivul companiei pentru un viitor în care țigările vor fi doar piese de muzeu nu este doar un slogan, iar exporturile de produse fără fum din fabrica de la Otopeni arată că acel moment se apropie , cifrele au crescut de 2,6 ori între 2021 și 2023, depășind 1 miliard de lei în 2023.

„Renunțarea la producția de țigarete clasice, așa cum le cunoaștem cu toții, a devenit dezideratul nostru principal, astfel încât astăzi deja putem spune fără să greșim, că 43% din veniturile noastre nete anul trecut erau venite din tutun încălzit. Ce înseamnă asta? Înseamnă faptul că noi suntem deciși să oferim adulților care altfel ar continua să fumeze produse care reprezintă o alternativă mai bună, atâta timp cât ei fac o schimbare totală, o trecere totală de la țigaretele clasice la acest gen de produse, pentru a putea pune pe piață și a putea aduce în fața consumatorilor genul acesta de produse. Într-adevăr, în spatele lor există o bogată activitate de cercetare științifică, activitate care vine să definească, să explice, să spună totul despre aceste produse, prin comparație cu produsele tradiționale. Credem cu tărie în continuare că este momentul ca adulții care fumează să facă o schimbare pentru binele lor, pentru că reprezintă o alegere mai bună decât continuarea fumatului. Totdeauna trebuie să ne raportăm la studiile științifice, cu atât mai mult cu cât acestea au fost evaluate de autorități și agenții independente care au venit să confirme rezultatele pe care noi le-am avut.” susține Mihai Bundoi, Head of Scientific & Medical Affairs, Philip Morris România

În numele departamentului de afaceri științifice și medicale, Mihai a adăugat: „Cercetările științifice arată faptul că există diferențe fundamentale între fumul emis de țigaretele clasice și aerosolii emiși de aceste dispozitive fără fum. Există foarte multe diferențe. Pot spune fără să greșesc că există o reducere medie a emisiilor cu până la 95-97% în ceea ce privește conținutul aerosolilor față de fumul de țigară, ceea ce cu siguranță poate aduce o schimbare extrem de importantă în viața celor care, dintr-un motiv sau altul, ar continua să fumeze și nu renunță la fumat.

Fabrica din Otopeni este, în definitiv, o piesă importantă din strategia de reducere a efectelor dăunătoare ale fumatului a companiei şi a modului în care România poate participa activ la reindustrializarea Europei nu prin producție de masă ieftină, ci prin valoare adăugată ridicată și standarde de calitate care deschid piețele cele mai exigente din lume.

Editor : A.D.V.