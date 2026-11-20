Peste 90% dintre români sunt de acord cu instalarea mai multor camere de supraveghere video în spațiile publice, pentru prevenirea infracțiunilor, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research. Dintre aceștia, 78,6% sunt total de acord cu această măsură, iar 13,7% sunt mai degrabă de acord. Datele apar în BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

În schimb, 2,8% dintre respondenți sunt mai degrabă în dezacord cu instalarea mai multor camere de supraveghere, în timp ce 4% sunt total împotriva acestei măsuri. Alți 0,9% nu știu sau nu au răspuns.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că rezultatele arată importanța pe care românii o acordă siguranței personale și prevenirii infracțiunilor.

„Susținerea aproape unanimă pentru instalarea mai multor camere de supraveghere în spațiile publice arată că românii acordă o importanță foarte mare siguranței personale și prevenirii infracțiunilor. În acest context, supravegherea video este percepută mai degrabă ca un instrument de protecție decât ca o posibilă limitare a vieții private. Consensul foarte larg, care depășește diferențele de vârstă, educație și preferințe politice, sugerează că nevoia de siguranță reprezintă una dintre valorile comune ale societății românești. Rezultatul evidențiază disponibilitatea cetățenilor de a accepta o prezență mai mare a instrumentelor de supraveghere în spațiul public, atunci când acestea sunt asociate explicit cu prevenirea criminalității”, a declarat Remus Ștefureac.

Conform datelor INSCOP, nu există variații majore în funcție de categoriile socio-demografice analizate în ceea ce privește susținerea instalării mai multor camere de supraveghere în spațiile publice.

Sursa foto: Inscop.ro

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), pe un eșantion de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI.

Sursa foto: Inscop.ro

Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.

Sondajul face parte din BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, cercetare lunară care își propune să aducă în atenția publică teme de interes și să stimuleze dezbateri despre subiecte și politici publice.

Editor : C.S.