Peste jumătate dintre români au animale de companie. Ce preferă între câini și pisici (sondaj INSCOP)

Peste jumătate dintre români (57,1%) au animale de companie, arată sondajul BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Câinii sunt cei mai populari, urmați de pisici, iar principalele motive pentru a avea animale sunt afecțiunea și compania, siguranța și protecția sau responsabilizarea copiilor, explică Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Conform Barometrului INSCOP, 57,1% dintre români dețin cel puțin un animal de companie, în timp ce 42,9% nu au niciunul.

Dintre cei care au animale, 35,2% au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei. În rândul celor fără animale, 42,6% au avut în trecut un animal de companie, iar 24,5% dintre cei care nu au în prezent își doresc să dețină unul în viitor.

Câinii sunt mult mai populari decât pisicile, preferați de 47,6% dintre români, în timp ce 21,2% optează pentru pisici. Alte animale, precum păsările, rozătoarele, peștii sau reptilele, sunt preferate de sub 4% dintre respondenți.

Despre preferințele în funcție de categorii sociale, Remus Ștefureac, director INSCOP Research, explică:

„Mai bine de jumătate dintre români (57,1%) dețin în prezent animale de companie, ceea ce arată că relația afectivă cu acestea este o parte importantă a vieții cotidiene. Preferința netă pentru câini (47,6%) comparativ cu pisicile (21,2%) arată nevoia de companie activă și protecție, confirmată și de faptul că principalul motiv invocat pentru a avea animale este nevoia de afecțiune și companie (40,4%). Totuși, procentul relevant al celor care văd animalele ca instrument de responsabilizare pentru copii (12,5%) arată și o dimensiune educațională”.

Potrivit sondajului, câinii sunt preferați mai ales de persoane de vârstă activă și de locuitorii din mediul rural, unde componenta de securitate și protecție are o pondere mai mare. În schimb, pisicile sunt mai apreciate de femei, tineri și de cei din mediul urban, ceea ce reflectă o relație mai afectivă, asociată stilului de viață domestic.

Sondajul mai arată și o ușoară polarizare politică: simpatizanții partidelor conservatoare preferă mai mult câinii, în timp ce susținătorii partidelor progresiste sau urbane arată o deschidere mai mare spre pisici și alte animale de companie.

În ceea ce privește motivele de deținere a animalelor, 40,4% dintre respondenți menționează afecțiunea și compania, 12,8% siguranța și protecția, 12,5% responsabilizarea copiilor, iar 10,6% pasiunea pentru o anumită specie.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion reprezentativ de 1.103 persoane, cu o marjă de eroare de ±2,95%.

