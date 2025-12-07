Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice au fost descoperite la un tânăr de 19 ani din Botoșani

Aproximativ 1.600 de kilograme de articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, în locuinţa unui tânăr în vârstă de 19 ani, din Botoşani, în urma unei percheziţii efectuată de poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit sursei citate, tânărul este cercetat pentru infracţiunea de „folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept”, informează Agerpres.

„În cadrul activităţilor desfăşurate, la locaţia vizată au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 1.600 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 şi F4. Având în vedere faptul că persoana sus-menţionată nu este autorizată să deţină, să depoziteze, să transporte şi să comercializeze articole pirotehnice conform prevederilor Legii nr. 126/1995 R, întreaga cantitate de materii explozive a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor”, se menţionează în informarea IPJ Botoşani.

Activitatea a fost desfăşurată în cadrul acţiunii Pirotehnic 2025-2026, al cărei obiectiv principal constă în prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri), ca urmare a folosirii articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele pentru care au fost create sau fără respectarea indicaţiilor stabilite de producător.

