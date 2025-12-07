Live TV

Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice au fost descoperite la un tânăr de 19 ani din Botoșani

Data publicării:
petarde_1200x628
Peste o tonă și jumătate de materiale pirotehnice, găsite în locuința unui tânăr de 19 ani din Botoșani. Foto: Monitorul de Botoșani

Aproximativ 1.600 de kilograme de articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, în locuinţa unui tânăr în vârstă de 19 ani, din Botoşani, în urma unei percheziţii efectuată de poliţiştii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

Potrivit sursei citate, tânărul este cercetat pentru infracţiunea de „folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept”, informează Agerpres.

În cadrul activităţilor desfăşurate, la locaţia vizată au fost identificate şi ridicate în vederea continuării cercetărilor aproximativ 1.600 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3 şi F4. Având în vedere faptul că persoana sus-menţionată nu este autorizată să deţină, să depoziteze, să transporte şi să comercializeze articole pirotehnice conform prevederilor Legii nr. 126/1995 R, întreaga cantitate de materii explozive a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor”, se menţionează în informarea IPJ Botoşani.

Activitatea a fost desfăşurată în cadrul acţiunii Pirotehnic 2025-2026, al cărei obiectiv principal constă în prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri), ca urmare a folosirii articolelor pirotehnice în alte scopuri decât cele pentru care au fost create sau fără respectarea indicaţiilor stabilite de producător. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Hervis se retrage din România
4
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
5
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după căderea URSS
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Accident Botosani
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția susținea în noiembrie că „acordă o atenție deosebită” mediului online
grenada
Grenadă ofensivă funcțională, descoperită într-o pădure din Botoșani de un pasionat de detecții metalice
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Un bărbat a fost prins cu trei tone de petarde și artificii. Polițiștii l-au reținut
taraba cu petarde si artificii
Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare. Cine sunt cei exceptați de la sancțiuni
Recomandările redacţiei
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Estimări rezultate vot pentru ora 11.00...
The Debate Over The Third Runway At Heathrow Airport Continues
Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost...
accident dn1 - 7 decembrie 2025
Autocar cu zeci de pasageri, implicat într-un accident pe DN1, la...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan va face o vizită în Franţa. Emmanuel Macron îl va primi...
Ultimele știri
Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?”
Aproximativ 400 de opere antice au fost distruse în departamentul de antichităţi egiptene al muzeului Luvru
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Fanatik.ro
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Unde se pun corect chiuveta, frigiderul și aragazul. Triunghiul de lucru din bucătărie, explicat simplu
Digi FM
Justin Trudeau, încântat să o prezinte pe "partenera" lui, Katy Perry, în prima lor apariție politică...
Digi Sport
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
Pro FM
Nicole Scherzinger, fizic fără cusur și energie molipsitoare. Fericită în costum de baie, la soare, alături...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
Ce se întâmplă în organismul tău dacă obișnuiești să consumi ghimbir în fiecare zi. Beneficii...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A făcut furori în anii '70, jucând alături de Frank Sinatra, dar acum e de nerecunoscut. Angie Dickinson...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă