O petardă a fost aruncată, vineri, dintr-o clădire din zona Arestului Central spre manifestanţii care îşi arată susţinerea faţă de fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, aflat în arest preventiv într-un dosar de înşelăciune. O femeie a solicitat şi a primit îngrijiri medicale, refuzând transportul la spital. Autorităţile încearcă să identifice persoana care a aruncat petarda.

”În jurul orei 15:00, de la un imobil situat în apropierea Arestului Central, o persoană a aruncat o petardă în direcţia manifestanţilor, fapt ce a generat nemulţumirea acestora. Ulterior, o femeie a apelat SNUAU 112, sesizând faptul că fragmente provenite de la materialul pirotehnic au atins-o în zona gâtului, solicitând totodată acordarea de îngrijiri medicale”, a informat, vineri seară, Jandarmeria Bucureşti.

Femeia a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD, dar a refuzat transportul la spital.

Potrivit sursei citate, se fac verificări pentru identificarea făptuitorului şi aplicarea măsurilor legale în consecinţă.

„Precizăm faptul că deţinerea sau folosirea materialelor pirotehnice intră sub incidenţa Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Totodată, atragem atenţia că utilizarea materialelor pirotehnice poate provoca vătămări corporale grave, arsuri, traumatisme sau alte leziuni, punând în pericol atât persoanele care le folosesc, cât şi pe cele aflate în apropiere. Recomandăm cetăţenilor să manifeste responsabilitate şi să respecte prevederile legale, pentru prevenirea unor incidente care pot avea consecinţe grave asupra siguranţei persoanelor”, a transmis Jandarmeria.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost arestat preventiv în 29 septembrie, într-un dosar în care este suspectat de o înşelăciune de 1,1 milioane de euro. În faţa Arestului Central, unde se află acesta, simpatizanţi ai săi îşi arată susţinerea faţă de el.

Editor : Liviu Cojan