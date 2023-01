O înregistrare dintr-o emisiune la Antena 3, în care ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare că doarme și sforăie în timpul unei intervenții în direct, se viralizează pe rețelele sociale.

Ministrul Petre Daea a fost sunat și întrebat de realizatoarea Antena 3 despre soarta fermierilor români, amenințați de faliment, în contextul prețurilor scăzute ale cerealelor din Ucraina. Când legătura telefonică a fost transferată în direct, de la capătul firului se auzea respirația unui om care doarme și chiar sforăie.

„Ne auziți, domnule ministru? Refacem legătura”, a spus prezentatoarea după câteva secunde de nedumerire.

Secvența a fost postată pe contul de TikTok @bramburas, de unde s-a viralizat rapid.

Recent, ministrul Petre Daea arăta într-o postare pe Facebook ce a făcut pentru a ajuta fermierii români, în condițiile unui an dificl, cu secetă pedologică şi preţuri la inputuri „greu de stăpânit”.

„Nu am promis, dar am făcut tot ce trebuia! Un an dificil, foarte complicat, cu multe provocări, în care seceta pedologică a pus stăpânire pe întreaga ţară, cu preţuri la inputuri greu de stăpânit. De multe ori fără weekend şi sărbători, printr-o muncă asiduă, zi de zi, uneori şi noaptea, s-a reuşit: acordarea libertăţii către fermieri să-şi valorifice culturile afectate de seceta pedologică în scopul obţinerii furajelor, fără să piardă subvenţia; obţinerea derogării de la CE cu privire la perioada de retenţie în sectorul zootehnic, ajutor atât de necesar sectorului greu încercat în acest an; primirea acceptului Comisiei de a acorda subvenţia în avans în cuantum de 70-85%”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

