Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a apela cunoscuții sau rudele, ci și medicii, anunță Digi24. În toiul petrecerilor, mulți au făcut excese alimentare sau au pierdut controlul paharelor cu alcool, ajungând la camerele de gardă ale spitalelor. 702 români au avut nevoie de intervenția medicilor doar în București și Ilfov.

Cinci persoane rănite de petarde

La Ambulanța București-Ilfov s-a muncit foarte mult în noaptea de Anul Nou, în condițiile în care 702 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dintre acestea, 571 de persoane au prezentat urgențe de cod roșu, reprezentând cazuri foarte grave, dar și urgențe de cod galben, referitoare la următoarea categorie: cazurile grave, a declarat, în direct la Digi24, Alis Grasu, managerul seviciului de ambulanță București-Ilfov.

„S-a solicitat Ambulanța pentru întreaga paletă de motive de solicitare, ca și în perioadele obișnuite: de la accidentul rutier, alergii, arsuri termice, accidente vasculare, căderi, febră, infarct miocardic... Deci, întreaga paletă de motive de solicitare. Dar dacă este să ne legăm de această perioadă a nopții dintre ani, putem vorbi, de exemplu, despre cinci accidente cu petarde. Toate persoanele acestea au ajuns la spital - toate sunt de sex masculin, cu vârste cuprinse între 30 de ani și 61 de ani. Au arsuri la nivelul mâinilor, la nivelul feței, la nivelul ochilor...”, a precizat Alis Grasu.

Deși aceste materiale pirotehnice sunt interzise conform legii, „în continuare sunt persoane care nu țin cont de reglementările în vigoare și fac uz de aceste petarde, mai ales la cumpăna dintre ani”, a adăugat managerul seviciului de ambulanță București-Ilfov.

Zeci de români au consumat prea mult alcool

Dintre cei care au sunat la Salvare, 47 au consumat prea mult alcool, a precizat Alis Grasu.

Au existat însă și intervenții diferite pentru cei de la Ambulanța București-Ilfov: „Au fost cinci doamne care au născut în această noapte. Chiar una dintre nașteri a fost la domiciliu, iar Ambulanța a acordat asistență medicală de urgență”.

„Totul este în regulă. Am reușit să trecem cu bine și de această noapte. În această perioadă, întregul personal al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov este la datorie. Nu sunt concedii, nu sunt zile libere, nu sunt recuperări”, a concluzionat managerul seviciului de ambulanță București-Ilfov.

