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Phil Collins povestește cum a fost la un pas de moarte în 2024 din cauza abuzului de alcool: „Oamenii veneau să-şi ia rămas bun”

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Phil Collins
Phil Collins a dezvăluit că în 2024 a fost la un pas de moarte din cauza abuzului de alcool. Artistul spune că a avut mare noroc să scape cu viață și nu a mai băut de atunci. Foto: Profimedia
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Phil Collins a declarat recent pentru ziarul The Times din Londra că a fost la un pas de moarte în 2024 din cauza unor complicaţii de sănătate provocate de abuzul de alcool, scrie The Guardian.

Solistul trupei Genesis a explicat că a fost internat iniţial într-un spital elveţian pentru dependenţă de alcool la sfârşitul anului 2023. A fost externat iniţial, dar a fost readmis la scurt timp după aceea şi internat la terapie intensivă. Collins spune că a fost în mare parte inconştient în timpul celei de-a doua internări.

„Rinichii îmi cedau, organele îmi încetau pur şi simplu să mai funcţioneze”, a spus Collins. „Oamenii veneau să-şi ia rămas bun. Dar nu-mi amintesc să fi venit. Habar n-aveam ce se întâmpla. Toţi erau îngrijoraţi că nu o să mă mai vadă niciodată. Totul ar fi putut să se termine foarte rău”.

Collins şi-a amintit că cei cinci copii ai săi au fost aduşi de urgenţă lângă el, crezând că tatăl lor era pe punctul de a muri. El a spus că, la momentul respectiv, „trebuiau luate unele decizii de genul «Îl mai ţinem pe Phil la aparate?»”.

„Am avut mare noroc că am scăpat cu bine din situaţia aceea”, a adăugat el. „Inutil să spun că de atunci nu am mai băut niciun strop”.

Collins a fost întotdeauna foarte deschis în privinţa problemelor sale de sănătate. La începutul anului 2026, el a declarat pentru BBC Two că a suferit cinci operaţii la genunchi. Într-un interviu mai recent acordat emisiunii BBC Breakfast, Collins a spus că este „mai sănătos acum decât am fost de ceva vreme” şi se gândeşte adesea să revină la înregistrări şi concerte.

Editor : Sebastian Eduard

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