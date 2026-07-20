Se împlinește o săptămână de când piața imobiliară a fost pusă pe pauză. Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a discutat la Digi24 despre problemele apărute după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost ținta unui atac cibernetic. Ministrul atrage atenția că ANCPI putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă pentru a preveni astfel de atacuri.

Întrebat dacă se ia în calcul prelungirea TVA-ului de 9% în condițiile în care de o săptămână nu s-au mai putut face tranzacții imobiliare, ministrul Irineu Darău spune că prioritatea este rezolvarea problemei.

„Acum trebuie separate problemele în cadrul acelei instituții, ANCPI, trebuie bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și bineînțeles că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători și va trebui să găsim soluții fie la nivel de Guvern, fie la nivel de Parlament. Nu mă pot antepronunța pentru că ați prezentat foarte corect situația înainte. Încă nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCPI pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate, după care, bineînțeles, trebuie să vedem care e soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă cu guvern cu puteri limitate.

Eu nu mă pot exprima unilateral, dar spun două lucruri. Pe de o parte, va exista sesiune extraordinară pentru urgențele legate de PNRR, trebuie în următoarele zile sau săptămâni maxim să se întâmple această sesiune. În al 2-lea rând, e evident că nu putem ignora faptul că o săptămână și mai bine, pentru că intrăm deja în a 2-a săptămână, niște servicii au fost indisponibile. Deci cred că la nivel politic larg ar trebui luată în discuție această situație, dar haideți mai întâi să se încheie problema tehnică”, a precizat Irineu Darău.

„Fiecare instituție trebuie să trateze securitatea cibernetică drept prioritate zero”

Ministrul atrage atenția că fiecare instituție și conducere a fiecărei instituții trebuie să trateze securitatea cibernetică drept prioritate zero.

„Așa cum ați comunicat și dumneavoastră înainte și va comunica și instituția, încă este în lucru soluția la problemele care au apărut săptămâna trecută. Eu subliniez că este responsabilitatea în întregime a instituției ANCPI și a conducerii ANCPI să izoleze astfel de vulnerabilități, să le rezolve cât mai repede și când apar probleme să găsească și soluții. Țin neapărat să mulțumesc altor instituții ale statului și în special Directoratului Național de Securitate Cibernetică pentru faptul că a intervenit imediat ce au fost anunțați cu specialiști pentru a limita orice fel de efect suplimentar și pentru a începe corecțiile. Dar profit de această ocazie, ca ministru al Digitalizării, să spun că fiecare instituție și conducere a fiecărei instituții trebuie să trateze securitatea cibernetică drept prioritate zero. Să colaboreze cu toate instituțiile statului și mai ales cu DNSC-ul, pentru că legislația este clară, instituțiile statului trebuie să fie înregistrate dacă au infrastructură critică, trebuie să trimită niște alerte la timp, trebuie să asculte sfaturile de DNSC, pentru că altfel lăsăm, fără să ne dăm seama, portițe în sisteme”, a eplicat ministrul Digitalizării.

„Niciodată nu poți să reduci la zero riscul de atac cibernetic”

Niciodată nu poți să reduci la zero riscul de atac cibernetic, spune ministrul, întrebat dacă putea fi evitată această situație.

„Eu vă spun, sunt informatician de profesie, niciodată nu poți să reduci la zero riscul de atac cibernetic. Cred însă că foarte multe instituții, inclusiv ANCPI, mai au de lucru în prevenție, în a-și întări securitatea propriilor software. Și, din câte știu, a fost o lungă corespondență între ANCPI, DNSC, posibil și alte instituții, prin care au fost informați, sfătuiți. Așa cum DNSC, să știți, avertizează foarte multe instituții ale statului, inclusiv ministere, privind posibile vulnerabilități și acesta este apelul pe care îl fac public, repet, către orice conducător de instituție din România”, spune Darău.

„Atacurile sunt complexe și sunt foarte multe portițe tehnice”

Agenția Națională de Cadastru putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă, este de părere ministrul.

„Consider că ANCPI putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă și probabil să fim mult mai pregătiți pentru astfel de atacuri. Repet, nu sunt ipocrit, nu pot să spun că vreodată riscul de atac se poate reduce la zero, dar știți cum e, exact ca la război hibrid sau război simplu, cu cât apărarea este mai bună, cu atât atacurile vor eșua. Trag un semnal de alarmă pentru că foarte multe instituții, uneori și în mediul privat, ca să fiu foarte cinstit, deprioritizează securitatea cibernetică. Apelul meu, ca ministru, pentru că nu am responsabilități directe asupra altor instituții, este să prioritizeze securitatea cibernetică și împreună cu DNSC și cu alte instituții vom încerca încă o dată, pentru că s-a întâmplat de multe ori, în perioada următoare să atragem atenția asupra acestor aspecte, să informăm, să trimitem ghiduri, să facem sesiuni de informare, dar mai mult intră în responsabilitatea conducătorilor de instituții.

Să știți, în ultimele zile au circulat multe zvonuri legate de aceste atacuri. Atacurile sunt complexe și sunt foarte multe portițe tehnice prin care dacă nu se face securizarea cum trebuie, se poate intra. De multe ori nu e vorba despre parole simple, ci sunt multe alte vulnerabilități, sunt software care pot fi exploatate”, a precizat Irineu Darău.

„Instituția lucrează la restaurarea tuturor datelor”

„Consider că doar la sfârșit instituția va trebui să comunice exact ce date eventual au fost expuse, dacă s-a pierdut vreodată, dacă s-a vândut vreodată. Din informațiile mele, la acest moment, instituția lucrează la restaurarea tuturor datelor. Sper la sfârșit să se probeze faptul că nu s-au pierdut date, dar este responsabilitatea instituției.

Profit să mai transmit o ultimă idee importantă. Vorbesc despre responsabilitatea pentru securitate cibernetică, dar securitatea cibernetică în fiecare instituție, inclusiv la ministere, se face cu oameni și dacă tot vorbim de legea salarizării în această perioadă, noi am făcut niște propuneri de la Ministerul Digitalizării care insistau ca specialiștii software, respectiv de securitate cibernetică, să fie foarte bine plătiți și insist pe acest aspect, pentru că dacă nu vom avea oameni și la stat bun profesioniști, comparabil cu cei din privat, atunci înseamnă că ne facem că facem și digitalizare, și securitate cibernetică și în special DNSC-ul trebuie întărit, pentru că este unul dintre scuturile noastre pentru toate aceste atacuri și este instituția care intervine imediat ce apare o problemă,” a adăugat Irineu Darău.

Editor : A.P.