Video Pictura „La Blouse Roumaine” va fi expusă în România. Când și unde va putea fi admirată capodopera lui Henri Matisse

Data publicării:
„La Blouse Roumaine”
Imagine cu pictura realizată de Henri Matisse. Foto: Facebook/ Ambassade de France en Roumanie

Celebra pictură „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse părăsește pentru prima dată Franța pentru a fi expusă în România, la Muzeul Național de Artă din București. Capodopera face parte din colecția permanentă a Centre Pompidou din Paris.

Pictura va putea fi admirată în cadrul expoziției „România - reprezentarea identitară a portului popular în artă”, în perioada 21 noiembrie 2025 - 8 februarie 2026.

Capodopera a fost realizată de Henri Matisse în anul 1940. Pe lângă această lucrare, în cadrul expoziției de la Muzeul Național de Artă din București vor putea fi văzute peste 320 de piese.

„Alături de «La Blouse Roumaine», vizitatorii vor descoperi și alte creații semnate de Henri Matisse, într-un dialog vizual care celebrează frumusețea și simbolistica portului tradițional românesc”, a transmis Ambasada Franței în România pe Facebook.

Organizația „La blouse roumaine” acuză Louis Vuitton că folosește în noua colecţie cămăşi inspirate de portul popular românesc

Ce se întâmplă după scandalul iei românești copiate de Louis Vuitton. Ministrul Culturii: Am ajuns la un consens

