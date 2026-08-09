O porțiune de trei kilometri din Autostrada Transilvania este amenajată astfel încât să poată fi utilizată pentru aterizarea aeronavelor în situații de urgență, pe secțiunea Chiribiș-Biharia.

Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai Autostrăzii A3 Transilvania, care fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri, finalizat în procent de aproximativ 65%, potrivit jurnalistei Digi24 Ioana Carpen.

În mod normal, și pe acești trei kilometri poziționați în linie dreaptă, va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo.

Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații de servicii din apropierea acestui tronson de trei kilometri și pot ateriza acolo sau chiar rămâne. În general nu vom vedea avioane acolo, ci doar în cazuri excepționale. Acest tronson de 28 de kilometri a costat, fără TVA, 84,5 milioane de lei și va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.

Editor : Ș.R.