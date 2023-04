Vine vara, curând, și multe comune cu plaje sălbatice devin alternative ieftine de relaxare și vacanță. Pe malul Dunării, la Gostinu, în Giurgiu, plaja se întinde pe vreo doi kilometri în aval, către Oltenița. Sunt zile când locul se umple cu mii de doritori de bronz și distracție. Altă plajă comunală este-n Călărași, la Mitreni. Pe malul bălții sulfuroase Potcoava. Aici primăria locală a amenajat loc exclusiv pentru doamnele care vor să facă nudism.

Gostinu e la graniță cu bulgarii. Are vreo două mii de suflete și străzile numerotate... ca americanii. Spre plajă... nu sunt indicatoare. Cauți însă strada numărul 7 și mergi pe ea până la dig. În zonă primești mesaj roaming că ai ajuns în Bulgaria. Și-l găsești pe Ciumberică, cu vacile. Știe tot despre plajă și poate fi ghid util.

Reporter: Încotro e plaja, domne?

Ciumberică, localnic: Păi, plaja de aici, încolo, este-n stânga! Și acolo avem o insulă. E neutră. Nu e nici a bulgarilor, nici a noastră. Și pe urmă mai avem niște insule încolo, până spre Oltenița. Acum e Dunărea crescută. Dar când scade, te duci kilometri pe ea în jos. Hahaha. Păi câte babe prietene am eu acolo!?

Reporter: Câte?

Ciumberică: O... Din toate părțile. Aici vin și de la Constanța. Din toate părțile vin. Reporter: Bucureșteanul?

Ciumberică: Și ăia vin. Și ăia.

Gostinu, doi kilometri de plajă sălbatică

De la vacile lui Ciumberică... ții drumul de pietriș spre Dunăre. Ploile l-au cam ciuntit pe alocuri și l-au prăvălit în apă, cu tot cu copacii de la margine. Dar cu atenție, încape și mașina. Plaja e în aval, umbrită de sălcii și fagi. Pe câteva pancarte țintuite-n pomi scrie mare că locul n-are aviz sanitar. Pentru cei care ajung însă la Gostinu, detaliul e neinteresant. Sălbăticia plajei însă e interesantă. Încă sunt urme de grătare și sticle goale de la chermezele de după Paște. Iar de la 1 mai încolo sunt așteptați mii de turiști pasionați de natură.

Petre, localnic: Aici se umple cu mașini. Cu corturi, cu rulote, cu... De aici de la canal, până acolo sunt mașini.

Reporter: Îi așteptați acum de 1 mai?

Petre: Da, da, da. Îi așteptăm. Trebuie să facă drum. A adus piatră primarul aici. Și trebuie să facă drum. Îl face prin partea asta, prin pădure. Nu-l mai face pe mal.

Pentru comunitatea Gostinu, turiștii de week-end înseamnă belșug. Prosperă magazinele și cârciumile. Tocmai d-aia, primarul Văcaru nu vrea să-i supere. Așteaptă să stea ploile, să mai scadă Dunărea și să repare urgent drumul către plajă. Că n-o fi vreme de bronzat pe 1 Mai, dar... începe sezonul cald și se așteaptă lume multă.

Reporter: Cât de mult înseamnă această plajă pentru comunitate?

Dumitru Văcaru, primar Gostinu, Giurgiu: Înseamnă foarte mult. Pentru că toți care vin spre plajă, opresc la magazinele din sat și își fac aprovizionarea de acolo. Sau în timpul când sunt pe plajă, dacă sunt cu rulote și stau patru, cinci zile, o săptămână se aprovizionează de la magazinele din localitate. Și este un lucru enorm de benefic pentru localitatea Gostinu. În week-end vin în jur de o mie și ceva de persoane. Peste o mie de persoane. Nu mai vorbim în cursul verii, când Dunărea este la o cotă foarte redusă și pe plajă... 4, 5 mii de persoane duminica.

Reporter: Le pregătiți ceva special pentru 1 Mai?

Dumitru Văcaru: O distracție plăcută! Să încep să amenajez ce pot din drum.

Nămolul de Mitreni, comoara bălții Potcoava

Loc de plajă în sălbăticie e și-n Călărași, la Mitreni. Cu un deceniu, două în urmă turiștii se înghesuiau pe balta Potcoava. Se ungeau cu nămol cu iod, antireumatic, cu proprietăți terapeutice dovedite, ca la Techirghiol. Făceau plajă și se cazau în gazdă la localnici.

Localnic: Domne, mulți s-au făcut bine aici.

Reporter: Matale ai fost acolo?

Localnic: Am fost. Și am fost și astă vară! Domne, asta au vrut s-o ia nemții în timpul războiului. Ca să facă... Asta-i mai bună ca Amara. Iodul.

Localnic: Era foarte frumos. Că venea foarte multă lume. Din Oltenița, din toate comunele dinprejur. Și din județul Giurgiu veneau aici.

Reporter: Și acum?

Localnic: Acum nu mai vin.

Reporter: Dar de ce? Balta e aceeași.

Localnic: Nu s-a mai ocupat de plajă, de...

Reporter: Cine?

Localnic: Păi, primăria, cred!

Reporter: La ce e bun nămolul ăsta?

Localnic: La reumatism.

Mitreni, comuna cu plajă exclusiv pentru femei care vor să facă nudism

Primăria locală nădăjduiește să revitalizeze turismul, ca odinioară, dar cu investiție măruntă dacă se poate. În primăvara trecută a pus câteva roabe cu nisip și-a amenajat o plajă exclusivistă pentru doamnele dornice să facă nudism. A numit-o... „La femei”. Și cam asta a fost toată investiția. Nici măcar drum amenajat spre plajă nu există. Trebuie să treci prin curțile localnicilor, ori să te avânți printr-un gang și s-o iei la pas prin vegetația de pe mal. Am vrut să aflăm care sunt planurile comunității Mitreni pentru plaja și balta cu proprietăți terapeutice, dar oficialii comunei ne-au transmis că sunt ocupați cu alte treburi.

Reporter: C. Firoiu / Operator: R. Croitoru

Editor : Liviu Cojan