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Plan Roşu de Intervenţie la o sală de evenimente din judeţul Sibiu: 11 persoane acuză simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare

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Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos
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Autorităţile din judeţul Sibiu au activat, sâmbără seară, Planul Roşu de Intervenţie la o sală de evenimente din Avrig, după ce 11 persoane acuză simptome specifice unei toxiinfecţii alimentare. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, la această oră intervin trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple.

ISU Sibiu informează, sâmbătă seară, că la nivelul judeţului Sibiu a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, după ce la o sală de evenimente din oraşul Avrig mai multe persoane solicită asistenţă medicală întrucât acuză simptomatologie de toxiinfecţie alimentară. 

Potrivit sursei citate, la faţa locului sunt mobilizate trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, şase ambulanţe SAJ şi o autospecială de transport personal şi victime multiple. 

„În aceste momente, 11 persoane acuză simptome, acestea fiind evaluate medical”, precizează reprezentanţii ISU Sibiu. 

Conform sursei citate, misiunea este în desfăşurare.

(Știre în curs de actualizare)

Editor : Sebastian Eduard

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