Plângere penală depusă de familia copilului din Brăila care ar fi fost lovit de resturi de dronă

Familia copilului care a fost lovit în cap de un obiect neidentificat în judeţul Brăila, posibil resturi de dronă, a depus plângere penală şi se constituie parte civilă.

„Familia băiatului minor lovit din 'senin' de dronă (susţinem noi după audierea filmării) depune plângere penală şi se constituie parte civilă în procesul penal. Deşi bucata de posibilă dronă rămâne la faţa locului, în dosarul de urmărire penală nici urmă de planşe foto cu aceasta. Mai mult, se acuză şi o muşamalizare, fiindcă familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile, probabil în aşteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabilă. De dată recentă, copilul acuză dureri de cap şi ameţeli, ca urmare a loviturii ce l-a ţinut în comă”, a anunţat vineri avocatul familiei, Adrian Cuculis.

Pe 29 mai, un copil de 12 ani a fost lovit în cap de un obiect neidentificat, în timp ce se deplasa pe stradă cu o trotinetă electrică, în satul Comăneasca, comuna Tudor Vladimirescu din judeţul Brăila.

Conform imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere, băiatul se deplasează cu trotineta electrică pe stradă, iar la un moment dat este lovit în cap de un obiect rămas neidentificat, care cade de la înălţime. Copilul se dezechilibrează şi cade de pe trotinetă. Ulterior, a fost transportat la spital, unde fost internat mai multe zile.

În acest caz, Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Filmarea poate fi văzută mai jos

Editor : Sebastian Eduard