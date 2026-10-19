Planul Guvernului pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Propunerea Comitetului interministerial Bala

Comitetul interministerial Bala a aprobat luni raportul final privind soluțiile de asigurare a apei necesare răcirii reactoarelor nucleare ale centralei de la Cernavodă, atât a celor aflate în funcțiune, cât și a celor viitoare. Comitetul, înființat prin Decizia prim-ministrului nr. 278/2026, propune măsuri pe termen scurt, mediu și lung, în contextul debitelor extrem de scăzute ale Dunării.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, recomandările vizează mai multe instituții cu atribuții în gestionarea Dunării și includ măsuri pentru asigurarea apei necesare centralei, dar și pentru îmbunătățirea navigației.

„Pe termen scurt, recomandările privesc mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei şi continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creşterea debitului pe acest braţ şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie”,precizează comunicatul.

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În cadrul reuniunii au fost prezentați și indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizați și aprobați conform legii.

Comitetul recomandă ca proiectul și procedura de licitație să țină cont de debitele foarte scăzute din acest an și să urmărească mai multe obiective.

„Comitetul recomandă ca proiectul şi procedura de licitaţie să ţină seama de debitele extrem de scăzute din acest an şi să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcţionării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unităţi, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulaţia piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi şi soluţii pentru stânca Pârjoaia”, informează Guvernul.

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Pe termen lung, recomandările prevăd ca proiectarea unităților 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă să ia în considerare situația hidrologică din 2026. De asemenea, urmează să fie analizate soluții suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei.

Comitetul propune și menținerea coordonării între instituțiile implicate, inclusiv în etapa de execuție a lucrărilor. Aceasta ar urma să se bazeze pe date comune și modelări hidraulice, astfel încât interesele și cerințele instituțiilor să fie luate în considerare în lucrările și contractele derulate pe Dunăre, în limitele atribuțiilor legale ale fiecăreia.

Editor : Ana Petrescu