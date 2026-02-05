Ministrul Apărării Radu Miruță a fost invitatul Jurnalului de seară și al lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Una dintre temele abordate – opinia generalului Gheorghiță Vlad, Șeful marelui Stat Major al Apărării, că „trebuie redată demnitatea militarilor printr-o lege corespunzătoare a pensiilor militare”. Pe scurt, ce ar trebui să se facă pentru a nu mai exista o ruptură pe de-o parte între pensiile militarilor și pe de alta între militarii pensionați și cei în activitate.

Generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu la TVR, a vorbit despre pensiile militarilor, spunând că „trebuie să redăm demnitatea statutului de militar corespunzător și printr-o lege corespunzătoare a pensiilor militare”. Generalul Vlad a mai spus că în ultima perioadă au fost foarte multe schimbări legislative care au dus la „diferite grile de constituire a pensiei militare” și la „diferite nivele de impozitare”. „Nu e ok, trebuie să avem aceeași abordare pentru fiecare pensionar militar, fie că a ieșit la pensie în 1995 sau în 2025”, a mai precizat acesta.

Ministrul Miruță a fost de acord cu cele spuse de șeful MStM. „Domnul general Vlad are dreptate. Domnul general Vlad este un om care vine din sistem, care a văzut cum a evoluat respectul statului român pentru uniforma militară în ultimii, probabil 20-30 de ani. Eu aș spune că și veteranii și cei care au fost în teatre de operațiuni, merită mult mai mult decât primesc de la statul român. Întrebarea cum facem loc la asta? Pentru că guvernele României de-a lungul timpului au ales cinic. Au ales să îi lase pe cei care au ieșit la pensie și să le mărească solda doar celor care sunt în activitate, neputând să facă loc la bani și pentru unii, și pentru alții. Problema a plecat din momentul în care creșterea veniturilor celor în activitate nu a mai fost sincronizată să tragă după ea și creșterea pensiilor celor care nu mai sunt în activitate”, a explicat ministrul.

„E o nedreptate care a început în 2017. Politic se folosește prea mult Armata Română. Politicienii știu că sunt mulți oameni în sistem care ar putea fi o masă de manevră care să aducă voturi, dacă-i păcălești cu ceva. Eu le spun că m-am convins de când sunt la Ministerul Apărării că se înșeală. Este o așteptare care nu se suprapune pe niște oameni onești în cea mai mare parte și pe niște oameni care au capacitate să înțeleagă argumente. Ei vor să folosească chestia asta ca o sperietoare. Eu mă uit în ochii oamenilor și le spun cu, mă rog, cu ce onestitate mă pot ei considera ca pe un politician tânăr. Le spun că o să vadă că s-ar putea întâmpla să reușesc să le mărim beneficiile, nu să le scădem celor care sunt în activitate și care urmează să se pensioneze”.

„Nu pot rezolva toate problemele, dar o să rezolv o parte”

„Eu nu voi putea să rezolv toate problemele care s-au făcut în statul român de 20 de ani, că nu sunt Mafalda și aș fi un politician mincinos. Eu vă spun că am preluat o situație cu foarte multe probleme și o voi lăsa cu mai puține probleme”, a spus ministrul Apărării.

„Avem o problemă, trebuie să facem rost de bani. Eu nu pot să mă duc la domnul premier să cer bani de la educație, că educația spune că și are nevoie, sau de la spitale, că și sănătatea are nevoie”.

Radu Miruță a explicat care este planul său de a încerca să sincronizeze pensiile militarilor care s-au retras din activitatecelor de mai multă vreme cu pensiile mai recente.

Planul ministrului pentru a sincroniza pensiile cu salariile militarilor

„Pentru a micșora diferența de nedreptate existentă astăzi trebuie să fac rost de niște bani și vă spun care este planul”, a spus el. „Diferența față de alte sisteme este că Ministerul Apărării are obligație de a plăti și pensiile, și salariile. Pensiile nu sunt plătite de alții, ca la alte activități socio-profesionale. Dacă cineva pleacă din activitate și se duce la pensie, Ministerul Apărării trebuie să angajeze pe altcineva în loc că nu scade numărul de și să plătească și pensia și va avea o cheltuială dublă. Eu spun că dacă noi reușim să îi facem pe oameni să stea mai mult în activitate fără a-i forța, economisim culoarul pentru care trebuia să plătim pensia celor care plecau. Din suma asta de bani încercăm să distribuim celor care au această nedreptate”.

„Astăzi am verificat la Ministerul Apărării”, a mai spus ministrul. „Dintre cei care ar fi deplinit toate condițiile să se pensioneze, 75% au decis să nu plece la pensie, chiar dacă ar fi putut, fără să primească nimic în plus. Asta se întâmplă în realitate. Asta mă face pe mine să cred că dacă oamenii primesc nu știu 10% în plus, după ce îndeplineti vârsta de pensionare și decizi să nu te pensionezi și să rămâi în activitate, eu cred că vor rămâne în activitate. Și calculul pe care îl încerc e: dacă acest 10% pe care l-am da în plus ar aduce mult mai mulți bani în economie prin faptul că nu voi plăti și pensia celor care au plecat și salariul angajatului care ar veni în locul acestui om?” „Calculul arată că da”, a continuat el. „Eu nu pot să știu câți vor alege să rămână, ca să-mi fac un calcul despre câți bani vor economisi. Însă discuția este foarte sinceră cu acești oameni și informația certă este că nu se va schimba modul de calcul al pensiei. Informația certă că nu va fi cineva obligat să se pensioneze decât dacă el își va dori să se întâmple asta. Și informația certă este că în funcție de cum se mișcă oamenii în aceste condiții, preocuparea este să mă uit la ce bani se adună pentru ca din banii adunați să-i dau pentru a micșora această nedreptate”.

Există o intenție a majorării vârstei de pensionare?

„Avem o lege astăzi care este în vigoare și care a fost dată de guvernele trecute, care spune că în 2035 se ajunge la vârsta standard de pensionare la 65 de ani și că asta crește în fiecare an până în 2035”, a spus Miruță.

Miruță a fost întrebat și ce a vrut să spună premierul Ilie Bolojan care a zis la un moment dat că „după pensiile magistraților trebuie rezolvată și problema pensiilor militarilor”.

„Este o discuție pe care o purtăm în aceste zile”, a explicat ministrul Apărării. „Este un grup de lucru la Ministerul Afacerilor Interne cu oameni din MAI, din MApN, din SPP, din SRI, toți oamenii din acest sistem. Să vedem cum ar arăta aceste scenarii de modificare a pragului. Adică poate nu stai până în 2035 să se ducă vârsta la 65 de ani. Poate că o vei face în 2030. Vedem dacă asta generează niște bani prin care să-i stimulăm pe oameni să nu aleagă să se pensioneze. Dar indiferent de scenariu, dacă va fi aplicat sau nu, că deocamdată suntem doar în analize, oamenii nu vor fi forțați dacă îndeplinesc astăzi vârsta de pensionare și legea s-ar fi modificat săptămâna viitoare să li se aplice noua lege. Li se aplică legea care era existentă când ei au ales să nu se pensioneaze”.

