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Video Un microbuz cu juniori de la Dinamo a ieșit de pe șosea și a intrat într-un copac, în Argeș: un bărbat a murit, antrenorul a fost rănit

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Accident microbuz
Accident cu un microbuz în Câmpulung, Argeș. Foto: Captură video Digi24
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Un microbuz cu 16 persoane a ieşit în afara părţii carosabile în Câmpulung, judeţul Argeş, fiind activat Planul Roşu de Intervenţie. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac. Un membru al staff-ului medical al echipei a murit, iar mai mulți jucători au fost răniți. Antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă, a anunțat clubul Dinamo, într-un comunicat.

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ACTUALIZARE 11:27 Potrivit unui comunicat de presă transmis de Dinamo București, echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

„Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol”, se arată în comunicatul clubului Dinamo.

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ACTUALIZARE 10:54 În microbuz erau juniori ai echipei Dinamo 2, care plecau în cantonament.

ACTUALIZARE 10:39 Un bărbat a fost declarat decedat, în ciuda eforturilor depuse de echipele de salvare.

Potrivit poliţiştilor, în coborâre, microbuzul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un copac, în afara părţii carosabile.

Într-o actualizare a datelor accidentului, ISU Argeş a precizat că au fost identificate 10 persoane care au nevoie de îngrijiri medicale.

„La sosirea pompierilor, două dintre acestea erau încarcerate. Persoanele au fost extrase de urgenţă din vehicul şi predate echipajelor medicale. Una dintre victime este inconştientă şi i se aplică manevre de resuscitare”, precizează pompierii.

Până la acest moment, în urma evaluării medicale, trei victime sunt transportate la spital (2 adulţi şi un copil).

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung sunt la faţa locului pentru sprijinirea intervenţiei echipajelor medicale şi pentru cercetări”, a transmis IPJ Argeş.

Știrea inițială. „Un microbuz a ieşit în afara părţii carosabile în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş. Din primele informaţii, două persoane sunt încarcerate. Având în vedere numărul persoanelor implicate şi pentru gestionarea eficientă a intervenţiei, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis, vineri, ISU Argeş.

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La faţa locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanţă SMURD şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat şi un elicopter SMURD.

Autorităţile anunţă, de asemenea, că dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) şi un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Braşov, precum şi cu două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeş, dintre care una încadrată cu medic.

Editor : Ș.R.

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