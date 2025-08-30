Autorităţile din judeţul Giurgiu au activat, sâmbătă seară, Planul Roşu de Intervenţie după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe autostrada A1, sensul Bucureşti - Piteşti. În accident au fost implicate opt persoane, dintre care două sunt încarcerate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), accidentul rutier s-a produs între două autoturisme, între localităţile Floreşti-Stoeneşti, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti - Piteşti, relatează News.ro.

Foto: ISU Giurgiu

Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers către Pitești, valorile de trafic fiind în creștere.

„Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis IGSU.

Foto: ISU Giurgiu

La accident au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi două ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. În sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi două ambulanţe SMURD de la ISU BIF.

Editor : Liviu Cojan