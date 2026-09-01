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Alertă într-un hotel din Constanța. Planul Roșu de Intervenție, activat după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău

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ambulanta smurd
Foto: ISU
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Planul Roșu de Intervenție a fost activat marți seară în Constanța, după ce 30 de persoane au acuzat stări de rău într-un hotel din stațiunea Saturn. Potrivit ISU Constanța, 16 persoane, între care șapte minori, au fost asistate medical, iar doi adulți au fost transportați la spital.

ACTUALIZARE 21.33 Potrivit ISU Constanța, 16 persoane, dintre care nouă adulți și șapte minori, au fost asistate medical.

Doi adulți, o femeie și un bărbat, au fost preluați de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și transportați la spital.

Știrea inițială

Potrivit ISU Constanța, Planul Roșu de Intervenție a fost activat începând cu ora 20:28.

Echipajele medicale urmează să facă triajul celor 30 de persoane.

Inițial, ISU Constanța a transmis că incidentul a avut loc la un hotel din stațiunea Jupiter, însă ulterior a revenit asupra informației și a precizat că este vorba despre un hotel din Saturn.

Editor : Ș.A.

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