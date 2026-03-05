Una dintre cele mai mari platforme online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde baze de date furate, parole, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin acces neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor a fost închisă, în urma unei investigaţii a FBI şi a cooperării poliţiştilor din România şi din alte 12 ţări. Cinci români sunt cercetaţi în acest caz, iar autoritățile au făcut percheziţii în cinci judeţe privind infracţiuni informatice. Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă operaţiune la nivel mondial, desfăşurată sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie al SUA şi Europol, potrivit News.ro.

Poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare, marţi, şase mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Ilfov, Timiş, Alba, Călăraşi şi Neamţ, într-o cauză privind infracţiunea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, informează Poliţia Română.

Potrivit sursei citate, activitatea desfăşurată pe teritoriul României a făcut parte dintr-o amplă acţiune desfăşurată la nivel mondial, sub coordonarea Biroului pentru Afaceri Internaţionale al Departamentului de Justiţie SUA şi Europol, fiind implicate autorităţi de aplicare a legii din Australia, Belgia, Canada, Germania, Grecia, Kosovo, Malaezia, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania şi Regatul Unit al Marii Britanii.

Cercetările, declanşate în urma unor investigaţii efectuate de FBI cu privire la o platformă online, au condus la identificarea a cinci români, implicaţi în efectuarea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„Platforma online, ce a făcut obiectul investigaţiilor, ar fi comercializat baze de date sustrase, credenţiale de acces, date de identificare personală, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin accesul neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor, alături de mijloace pentru obţinerea accesului neautorizat şi alte activităţi ilegale similare. Cu ajutorul datelor ce s-ar fi comercializat pe această platformă, cei care le-ar fi achiziţionat ar fi putut accesa dispozitivele electronice ale victimelor sau conturile online ale acestora de pe diferite platforme”, precizează sursa citată.

Din probele administrate, a reieşit că, între 2022 şi 2025, la diferite date, românii cercetaţi ar fi pus la dispoziţie pe aceeaşi platformă, în mod repetat, fără drept, credenţiale de acces (precum nume de utilizator, adrese de email, parole, coduri de acces) care ar fi permis accesul la diferite conturi (aplicaţii, reţele de socializare, plăţi) aparţinând unor persoane neidentificate.

Pe parcursul percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate dispozitive de stocare a datelor.

Potrivit Poliţiei Române, ca urmare a acţiunii concertate, platforma a fost închisă, Departamentul de Justiţie anunţând confiscarea bazei de date a acestei platforme, unul dintre cele mai mari forumuri online din lume unde se puteau cumpăra şi vinde date furate şi instrumente de comitere a criminalităţii cibernetice.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Timişoara, Alba Iulia, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Călăraşi şi Neamţ, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Alba, precum şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timişoara şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ.

