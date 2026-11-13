Live TV

PMB: Cifrele dezastrului de la STB - Pierderi uriașe, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sporuri şi indemnizaţii, furturi

Data publicării:
foto fb stb
Foto: Facebook / STB
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Primarul general Ciprian Ciucu: „NU se scumpesc biletele la STB, NU se elimină gratuităţile pentru nicio categorie de persoane” Cifrele dezastrului la STB CE SE SCHIMBĂ – Primele măsuri de eficientizare

Primăria Capitalei arată vineri cifrele dezastrului de la STB, prezentate de administratorul judiciar desemnat de instanţă, Remus Borza: Pierderi de 767 de milioane de lei în zece luni, furturi de combustibil, concedii medicale luate abuziv, o organigramă supradimensionată, în care jumătate dintre angajaţi sunt rude între ele, 36 de tipuri de sporuri şi salarii brute care ajung până la 31.000 de lei.

„Pierderi de 767 de milioane de lei în zece luni, furturi de combustibil, concedii medicale luate abuziv, o organigramă supradimensionată, în care jumătate dintre angajaţi sunt rude între ele, 36 de tipuri de sporuri şi salarii brute care ajung până la 31.000 de lei. Sunt câteva dintre cifrele dezastrului de la STB, prezentate azi de administratorul judiciar desemnat de instanţă, Remus Borza. Acesta a venit cu o primă serie de măsuri menite să salveze de la faliment compania aflată acum în insolvenţă. Primarul general dă asigurări că populaţia nu va fi afectată”, arată Primăria într-un comunicat oficial. 

Primarul general Ciprian Ciucu: „NU se scumpesc biletele la STB, NU se elimină gratuităţile pentru nicio categorie de persoane”

„Situaţia financiară a STB, acumulată în ani de zile, e foarte proastă. Prin toate aceste măsuri pe care le luăm, inclusiv intrarea în insolvenţă, încercăm ca în următorii ani să scăpăm societatea de faliment. Vreau să-i asigur pe bucureşteni că transportul public NU va fi afectat, ba chiar se poate îmbunătăţi, datorită eficientizării. NU se scumpesc biletele la STB, NU se elimină gratuităţile pentru nicio categorie de persoane. Scopul insolvenţei e să salvăm locurile de muncă ale oamenilor, cu prioritate pe ale şoferilor şi vatmanilor”, a declarat, la începutul conferinţei, primarul general Ciprian Ciucu.

Edilul Capitalei a reamintit că încă de la începutul anului a cerut conducerii STB ca, împreună cu sindicatele, să vină cu un plan de eficientizare. Acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, a cerut insolvenţa companiei, care a fost votată de Consiliul General.

Cifrele dezastrului la STB

Remus Borza, liderul consorţiului care gestionează această insolvenţă, a făcut o radiografie financiară a STB care arată dimensiunea problemelor.

  • 767 milioane de lei – pierderile înregistrate în perioada analizată.

  • 67 milioane de lei – trezoreria netă negativă.

  • 1,2 miliarde lei sunt veniturile la 10 luni.

  • din aceste venituri, 81%, adică 1,01 miliarde de lei (la 10 luni) sunt cheltuielile salariale.

  • Sunt 10.137 de posturi la STB. Din acestea, 4.876 de angajaţi au legături de rudenie, din care 1.428 sunt soţ-soţie. Peste 30 de familii au mai mult de 10 membri angajaţi în companie.

  • 36 de sporuri, prime şi indemnizaţii.

  • Salarii brute de până la 31.000 de lei. În medie, salariul mediu brut lunar este de 10.700 de lei.

  • Zeci de meserii redundante: curieri, statisticieni, legători manual, operatori de introducere şi validare date.

  • 176.773 de zile de concediu medical şi 321.706 de zile de concediu de odihnă au fost luate în 2025. În medie, înseamnă 60 de zile de concediu medical / şofer / an. Jumătate din episoadele de boală încep lunea.

  • STB a declarat 9 din 10 boli profesionale din Bucureşti. În perioada 2023-2025, în Bucureşti au fost declarate 1.827 de boli profesionale. Din acestea, 1.654 de boli profesionale au fost la STB.

  • 3 miliarde de lei – creanţele solicitate de creditori, dintre care aproximativ 1,63 miliarde au fost recunoscute în tabelul preliminar.

  • 288 milioane de lei pe an – costul estimat al gratuităţilor acordate pentru transportul public.

Potrivit PMB, analiza a mai scos la iveală achiziţii de peste un miliard de lei într-un an şi numeroase activităţi externalizate, deşi STB are propriile ateliere şi personal specializat.

„Deşi STB are aproximativ 1.500 de angajaţi în zona reparaţiilor, circa 70% dintre lucrări sunt externalizate către 21 de firme private. Şi avem trei-patru tamponări în fiecare zi în incinta autobazelor, la manevrele de plecare de pe loc sau parcare, ca să dăm de lucru şi la firmele cu parbrize. La noi se sparg trei, patru parbrize în fiecare zi, ca să le ducem la privat, să schimbe parbrizele. Ba chiar am constatat cu stupoare că noi nici nu suntem autorizaţi RAR. Adică suntem societatea care administrează cel mai mare parc de vehicule din Bucureşti, dar noi nu avem autorizaţie RAR să reparăm motoare, cutii de viteze”, a spus administratorul judiciar.

Au fost identificate şi diferenţe importante între evidenţele manuale şi datele înregistrate de sistemele de bord ale vehiculelor, inclusiv în privinţa kilometrilor parcurşi şi a consumului de combustibil. Administratorul judiciar a estimat că diferenţele de consum ar putea reprezenta un prejudiciu de aproximativ 6 milioane de euro, situaţie care urmează să fie verificată”, mai arată Primăria Capitalei. 

CE SE SCHIMBĂ – Primele măsuri de eficientizare

Restructurarea a început deja. Printre măsurile prezentate de administratorul judiciar se numără:

  1. Digitalizarea şi controlul consumurilor

STB introduce foaia de parcurs electronică, pentru ca numărul de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil să poată fi urmărite prin datele transmise de vehicule, nu doar prin documente completate manual. Se urmăreşte astfel eliminarea diferenţelor din evidenţe şi reducerea pierderilor.

  1. Mai multe posibilităţi de cumpărare a biletelor

STB extinde reţeaua de vânzare prin parteneriate cu Meridian Taxi şi Selpay. De asemenea, cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking Bucureşti ar urma să permită şi cumpărarea titlurilor de călătorie, începând cu 1 decembrie.

  1. Reducerea cheltuielilor cu personalul

  • 919 posturi vacante au fost desfiinţate;

  • pentru 796 de posturi ocupate au fost emise preavize;

  • au fost eliminate 44 de funcţii de conducere din cele 163 existente;

  • organigrama urmează să fie redusă cu circa 1.700 de posturi, iar obiectivul pe termen mediu este o companie cu aproximativ 7.000 de angajaţi.

Vor fi desfiinţate şi posturi de şoferi: 120 de şoferi de autobuze şi troleibuze din totalul de 3.508 şi 50 de posturi de vatman din 850. Sunt, însă, vizaţi cei care au abateri disciplinare, depistaţi sub influenţa alcoolului, cercetaţi pentru furt de combustibil sau certaţi cu legea. „Niciun angajator nu-şi permite să dea afară un om bun”, dă asigurări administratorul judiciar.

  1. Renegocierea contractului colectiv de muncă

Numărul tipurilor de sporuri a fost redus de la 36 la 32. Au fost eliminate beneficii considerate nejustificate economic, iar salariile compensatorii prevăzute în caz de plecare au fost reduse de la 16–20 de salarii la 2–4, în funcţie de vechime.

  1. Folosirea mai eficientă a atelierelor proprii

Se urmăreşte creşterea capacităţii de reparaţii interne şi reducerea dependenţei de firmele private.

„În concluzie, măsurile de reorganizare vizează structurile supradimensionate, cheltuielile nejustificate, contractele ineficiente şi activităţile care produc pierderi. Propunerile privind reorganizarea transportului de noapte sunt încă în analiză şi nu reprezintă decizii adoptate. Obiectivul este clar: salvăm STB de la faliment, păstrăm transportul public funcţional şi folosim responsabil banii bucureştenilor”, menţionează PMB în comunicat. 

Citiți și:

Concedieri la STB: Au fost emise 796 de preavize. Cine își pierde locul de muncă și ce salarii compensatorii se oferă

EXCLUSIV. STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”

VIDEO. „STB este o societate de familie”. Aproape jumătate dintre angajați ar fi rude între ei. Ce prevedea vechiul contract colectiv de muncă

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
3
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
STB noapte
Ciprian Ciucu ia în calcul reducerea frecvenței curselor STB de noapte. Ce linie va fi menținută
baie
Jaf ca-n codru pe Autostrada Moldovei: Hoții au ajuns să fure și vase de WC sau garduri de protecție
stb
STB vrea să scumpească cu 66% tarifele pentru transportul public. Pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei ar rămâne fără gratuitate
Mercedes-Benz Production At Bremen Factory
Mercedes oprește toate investițiile suplimentare în Germania
stb
Concedieri la STB: Au fost emise 796 de preavize. Cine își pierde locul de muncă și ce salarii compensatorii se oferă
Recomandările redacţiei
Remus Borza, administratorul judiciar al STB
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt...
Ilse Aigner
Cine este Ilse Aigner, prima femeie care ar putea deveni președintele...
sigla psd
Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei...
Ultimele știri
Generația Z include inteligența artificială în bugetul lunar. Cât plătesc tinerii pentru abonamentele la instrumentele AI
Sistem integrat de deșeuri cu pubele cu cip și insule cu cartelă, lansat în Harghita
Nicușor Dan va merge în Cambodgia pentru summitul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș la șefia OIF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Teodora Stoica de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?”
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...