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PMB: Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Când va fi dat ordinul de începere a lucrărilor

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bloc afectat de explozie in rahova
Blocul din Rahova afectat de explozie. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Evaluarea blocului din Rahova afectat de explozie a fost finalizată. Raportul de monitorizare va fi validat până pe 15 septembrie, iar ulterior va fi dat ordinul de începere a lucrărilor, anunță Primăria Capitalei.

„Am terminat evaluarea blocului din Rahova! Aşa cum am promis, până pe 9 septembrie am intrat în toate cele 270 de apartamente din 5 scări vecine cu cea afectată de explozie. Echipe specializate au fotografiat eventuale fisuri şi au făcut măsurători cu un aparat numit 'deformetru'. A rezultat un raport de monitorizare de peste 500 de pagini, predat a doua zi, miercuri, dirigintelui de şantier. A fost deja analizat, sunt câteva puncte de clarificat, va fi validat până marţi, 15 septembrie. După care, imediat după, dăm ordinul de începere a lucrărilor", a transmis Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), vineri, printr-o postare pe Facebook, citată de Agerpres.

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Municipalitatea a precizat că organizarea de şantier va putea fi reluată de constructor, care va demara lucrările propriu-zise de punere în siguranţă a blocului şi a punctat că intervenţia este tratată cu responsabilitate, transparenţă şi empatie faţă de locatarii imobilului afectat.

Editor : M.B.

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