Live TV

PMB începe lucrările la un traseu de tramvai cu o lungime de 6 kilometri. Modificări în circulația mijloacelor de transport STB

Data actualizării: Data publicării:
Tramvai al STB. Foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă duminică începerea lucrărilor la şina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Şos. Petricani - Bd. Lacul Tei – Lizeanu şi precizează că traficul rutier nu va fi afectat iar TPBI urmează să facă unele modificări de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun.

„Începem lucrările la şina de tramvai de pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Şos. Petricani - Bd. Lacul Tei – Lizeanu. Vorbim despre alţi aproape 6 km de şină care intră în reabilitare. Mâine predăm amplasamentul către constructor, iar în cursul săptămânii va fi organizat şantierul”, anunţă Primăria Capitalei pe Facebook,potrivit News.ro. 

Primăria precizează că ”traficul rutier nu va fi afectat, pentru că Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va avea grijă să nu mai existe maşini parcate pe carosabil, pe trotuare, pe şina de tramvai”. 

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI urmează să facă unele modificări de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun. Revenim cu informaţii privind autobuzele introduse şi rutele acestora”, mai anunţă primăria. 

PMB menţionează că alţi trei kilometri de şină de tramvai vor fi daţi în lucru din 20 martie. 

„E vorba despre: porţiunea dintre Bd. Pache Protopopescu şi Str. Traian (lotul 2 – 1,9 km); Bd. Ferdinand, între Şos. Mihai Bravu şi Str. Traian (locul 13 – 700 metri);  Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu şi Str. Baba Novac (locul 15 – 220 metri). În total, 9 km. Lucrările propriu-zise la infrastructură vor dura un an şi încă pe atât lucrările la reţeaua de apă-canal din subteran.  Urmează să mai deschidem şantiere, în primăvara asta, la 7,6 km de şină, în vară alţi 3,6 km” menţionează primăria.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ion Țiriac, veste din America: 2,3 miliarde de dolari!
Digi Sport
Ion Țiriac, veste din America: 2,3 miliarde de dolari!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu vor mai fi telefoane pe bancă”. Doar trei...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Care e jucătorul cu care a avut Giovanni Becali cele mai mari probleme: “M-a înnebunit! Am plecat din avion...
Adevărul
Ce se va întâmpla cu „blocurile comuniste” peste câteva decenii: „Unii cred că vor rezista la nesfârșit”
Playtech
Ora de vară 2026. Cum dăm ceasurile în ultima duminică a lunii martie
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Ce s-ar întâmpla dacă PSD iese de la guvernare în 2026
Newsweek
Cum ar putea pierde 2.000.000 pensionari ajutorul la pensie de 800 lei din aprilie? „Intrăm în criză de timp”
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică